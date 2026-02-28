世界盃資格賽》中媒分析台灣4主力 中國有兩位置是考驗

台灣隊。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣男籃將在明天於「主場」出戰中國，尋求在世界盃男籃亞洲資格賽的2連勝，而中媒分析對於自家球隊深具信心，因為台灣旅外三少陳盈駿、林庭謙、劉錚都在打CBA，中國有對位的心理優勢，而高柏鎧雖籃下進攻強悍仍有弱點。

台灣週四在新莊體育館贏下南韓，收下在本屆賽事首勝，目前小組戰績為1勝2負，與中國相同，明天兩隊在菲律賓的交手，也是能否晉級的關鍵之戰。

中國球評付政浩指出，台灣男籃用人明確，林庭謙、陳盈駿、劉錚，加上歸化中鋒高柏鎧來驅動，由於中國男籃國手和CBA三少彼此都很熟悉，具有對位的心理優勢，至於高柏鎧籃下攻擊力和籃板兇悍，但移動能力和防擋拆意識較差，中國男籃不懼怕這種「大白熊式」的傳統中鋒。

付政浩分析，台灣的外線帶動內線的戰術風格和日本男籃有些相似，但球隊整體性、前鋒的進攻威脅性、防守壓迫性、全隊的三分投籃能力均不及日本男籃，因此明天這場比賽看的就是節奏之爭，這場球就看誰能將對手拖入自己舒服的節奏，對中國男籃的後場和五號位是個考驗。

按照FIBA官網顯示，台灣與中國交手12次，唯一1勝是2013年在菲律賓的亞錦賽，如今因「政治因素」，台灣主場被迫改至菲律賓，盼能在福地拿下勝利。

