自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》中媒分析台灣4主力 中國有兩位置是考驗

2026/02/28 13:16

台灣隊。（資料照，記者塗建榮攝）台灣隊。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣男籃將在明天於「主場」出戰中國，尋求在世界盃男籃亞洲資格賽的2連勝，而中媒分析對於自家球隊深具信心，因為台灣旅外三少陳盈駿、林庭謙、劉錚都在打CBA，中國有對位的心理優勢，而高柏鎧雖籃下進攻強悍仍有弱點。

台灣週四在新莊體育館贏下南韓，收下在本屆賽事首勝，目前小組戰績為1勝2負，與中國相同，明天兩隊在菲律賓的交手，也是能否晉級的關鍵之戰。

中國球評付政浩指出，台灣男籃用人明確，林庭謙、陳盈駿、劉錚，加上歸化中鋒高柏鎧來驅動，由於中國男籃國手和CBA三少彼此都很熟悉，具有對位的心理優勢，至於高柏鎧籃下攻擊力和籃板兇悍，但移動能力和防擋拆意識較差，中國男籃不懼怕這種「大白熊式」的傳統中鋒。

付政浩分析，台灣的外線帶動內線的戰術風格和日本男籃有些相似，但球隊整體性、前鋒的進攻威脅性、防守壓迫性、全隊的三分投籃能力均不及日本男籃，因此明天這場比賽看的就是節奏之爭，這場球就看誰能將對手拖入自己舒服的節奏，對中國男籃的後場和五號位是個考驗。

按照FIBA官網顯示，台灣與中國交手12次，唯一1勝是2013年在菲律賓的亞錦賽，如今因「政治因素」，台灣主場被迫改至菲律賓，盼能在福地拿下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中