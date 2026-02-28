NBA》小丑不發威把我當病貓？約基奇被絆倒露出超罕見兇狠表情（影音）

The stare down from Nikola Jokic.



pic.twitter.com/fbxmizObPv — Hoop Central （@TheHoopCentral） February 28, 2026

〔記者盧養宣／綜合報導〕西部龍頭雷霆今在主場迎戰金塊，兩隊不僅一路廝殺至延長賽，還打出火藥味，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）被惡意犯規後更罕見出現兇狠表情。

這場比賽開賽2分多鐘就有火藥味，約基奇防守吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）時出現推人犯規，「SGA」直接把球往約基奇身上砸，他也因此吞下1次技術犯規。

請繼續往下閱讀...

兩隊今身體強度相當高，整場讓約基奇打得相當不舒服得多特（Luguentz Dort），在第四節倒數8分鐘直接伸腳絆倒約基奇，讓約基奇相當憤怒上前理論，J.威廉斯（Jaylin Williams）加入戰局直接扯住約基奇的球衣，約基奇則罕見露出相當氣憤的神情，最後多特吞下二級惡意犯規直接離場，J.威廉斯和約基奇則各吞1次技術犯規。

西部強權正面交鋒煙硝味十足，打完正規4節不僅以107：107平分秋色，兩隊更一共出現4次技術犯規，2次惡意犯規，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）吞下1級惡意犯規，多特吞下2級惡意犯規直接離場。

約基奇罕見露出超兇狠表情。（取自網路）

