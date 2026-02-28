全場嬌點！台南慢壘賽開打 郭鬼鬼短褲低胸造型開球

台南首屆安南尚青慢壘賽開打，網紅郭鬼鬼開球掀亮點！（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕第一屆安南尚青慢速壘球錦標賽今日登場，市長黃偉哲、體育總會秘書長吳志祥等人出席開幕典禮，為12支球隊選手加油打氣；網紅郭鬼鬼也擔任開球嘉賓，短褲低胸的陽光運動造型吸引眾人目光，現場熱鬧非凡。

2026經典賽即將登場，議員蔡麗青舉辦慢壘賽號召大眾體驗打球樂趣！黃偉哲說，慢壘兼具趣味與團隊精神，是適合各年齡層參與的全民運動，有助強健體魄，也能凝聚向心力。此次賽事報名迅速額滿，展現出地方對運動活動的支持與熱情。

黃偉哲指出，近年台南在競技運動領域持續精進，選手獎牌數穩定成長，台南市政府亦成功舉辦全國運動會及全國中等學校運動會，同步推動場館優化與設施升級。其中亞太棒球訓練中心已完工啟用，未來將持續完善選手培訓與獎勵制度，從軟硬體面向全面提升運動發展量能；同時透過多元賽事的舉辦，鼓勵市民培養規律運動習慣，感受運動帶來的正向力量。

蔡麗青說，支持體育，一定要身體力行，自上任以來，每年舉辦各種運動賽事，包括羽毛球、籃球，今年更加入時下流行的慢速壘球，並號召12隊台南各路好手，將近300位球員共襄盛舉，甫開放報名及額滿，透過賽事彼此交流，精進球技。

台南首屆安南尚青慢壘賽開打，市長黃偉哲出席開幕。（記者王姝琇攝）

