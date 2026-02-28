明天清晨古都馬空品適合衝PB嗎？南市全力備戰

南市環保局於古都馬賽前環境全面整備，洗街確保跑者空氣品質。（南市環保局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南古都國際半程馬拉松將於明（3月1日）清晨5時30分，在永華市政中心鳴槍開跑，超過2萬5000名跑者齊聚古都。今年賽事邁入第20週年，別具紀念意義，市府也提前展開一系列環境整備行動，從道路清潔到空氣品質管控，全力為跑者打造安心舒適的賽道，衝出PB（個人最佳成績）！

南市環保局表示，賽前1週，已完成26區、超過1300公里的定期洗街作業，並同步強化賽道及周邊巡檢清掃；賽前1天再針對28條重點路段進行洗街，清潔長度近114公里，全面使用合格回收水，透過灑水清洗降低道路揚塵與懸浮微粒影響，讓清晨開跑的跑者能在相對潔淨的空氣中奔馳。

請繼續往下閱讀...

環保局長許仁澤表示，已密切掌握即時監測與預報資訊。依目前預報，賽事當日雲嘉南空品區為普通等級；若空氣品質出現變化，將立即啟動應變措施，包括加強工廠與營建工地管制、強化高污染車輛攔檢及提高洗街頻率等，多管齊下降低污染風險。

市長黃偉哲指出，20週年不只是賽事里程碑，更是城市運動發展的縮影。多年來透過公私協力，累積道路整備、交通疏導及環境維護經驗，讓古都馬拉松成為南台灣具代表性的路跑盛事。今年也同步啟動空氣品質守護行動，兼顧賽事精彩與城市健康。

環保局也提醒，洗街後部分路面可能較為濕滑，民眾行經相關路段請減速慢行、注意安全；外出活動前可留意最新空氣品質資訊，適時調整行程安排，在為跑者加油之餘，也一起守護自身健康。

南市同步啟動空氣品質守護，兼顧運動盛事與城市健康。（南市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法