自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

明天清晨古都馬空品適合衝PB嗎？南市全力備戰

2026/02/28 13:46

南市環保局於古都馬賽前環境全面整備，洗街確保跑者空氣品質。（南市環保局提供）南市環保局於古都馬賽前環境全面整備，洗街確保跑者空氣品質。（南市環保局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南古都國際半程馬拉松將於明（3月1日）清晨5時30分，在永華市政中心鳴槍開跑，超過2萬5000名跑者齊聚古都。今年賽事邁入第20週年，別具紀念意義，市府也提前展開一系列環境整備行動，從道路清潔到空氣品質管控，全力為跑者打造安心舒適的賽道，衝出PB（個人最佳成績）！

南市環保局表示，賽前1週，已完成26區、超過1300公里的定期洗街作業，並同步強化賽道及周邊巡檢清掃；賽前1天再針對28條重點路段進行洗街，清潔長度近114公里，全面使用合格回收水，透過灑水清洗降低道路揚塵與懸浮微粒影響，讓清晨開跑的跑者能在相對潔淨的空氣中奔馳。

環保局長許仁澤表示，已密切掌握即時監測與預報資訊。依目前預報，賽事當日雲嘉南空品區為普通等級；若空氣品質出現變化，將立即啟動應變措施，包括加強工廠與營建工地管制、強化高污染車輛攔檢及提高洗街頻率等，多管齊下降低污染風險。

市長黃偉哲指出，20週年不只是賽事里程碑，更是城市運動發展的縮影。多年來透過公私協力，累積道路整備、交通疏導及環境維護經驗，讓古都馬拉松成為南台灣具代表性的路跑盛事。今年也同步啟動空氣品質守護行動，兼顧賽事精彩與城市健康。

環保局也提醒，洗街後部分路面可能較為濕滑，民眾行經相關路段請減速慢行、注意安全；外出活動前可留意最新空氣品質資訊，適時調整行程安排，在為跑者加油之餘，也一起守護自身健康。

南市同步啟動空氣品質守護，兼顧運動盛事與城市健康。（南市環保局提供）南市同步啟動空氣品質守護，兼顧運動盛事與城市健康。（南市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中