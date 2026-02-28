自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》SGA回歸轟36分率雷霆OT力退金塊 約基奇又繳悲情大三元

2026/02/28 13:49

SGA、約基奇。（美聯社）SGA、約基奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西部龍頭雷霆今在主場迎戰金塊，兩隊火藥味十足，雷霆MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部拉傷缺陣9場後重返賽場，繳出36分、9助攻，率隊在延長賽以127：121擊敗金塊，約基奇（Nikola Jokic）本季第22次大三元再度做白工。

在西部排名第4的金塊擁有全聯盟最佳的進攻效率值120.7，雷霆防守效率值106.4則獨佔鰲頭，這場矛盾之爭首節就有不少煙硝味，開賽2分多鐘約基奇防守「SGA」時出現推人犯規，「SGA」直接把球往約基奇身上砸，他也吞下一次技術犯規，雷霆首節手感不佳，外線8投1中，反觀金塊則轟進7顆三分彈，帶著33：19領先進入次節。

首節攻下8分的吉爾吉斯亞歷山大，次節持續輸出率隊追分，第二節再進帳10分，幫助衛冕軍在上半場結束追到50：59，「SGA」繳出全場最高18分，但團隊外線15投僅4中，快攻得分更是2：15差距，成為落後主因，金塊以布朗（Christian Braun）14分最佳，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）替補貢獻12分。

雷霆今雖迎回一哥回歸，但二當家威廉斯（Jalen Williams）仍持續高掛免戰牌，也讓「SGA」幾乎沒有太多休息時間，他在第三節和J.穆雷（Jamal Murray）互別苗頭，兩人都有14分演出，不過雷霆打完前三節以77：83落後。

前三節外線命中率僅20%的雷霆決勝節找回外圍火力，第四節開局連續3顆三分彈拉出9：2攻勢反超，在比分拉鋸之際，倒數8分鐘多特（Luguentz Dort）因伸腳絆倒約基奇，讓約基奇相當憤怒上前理論，J.威廉斯（Jaylin Williams）加入戰局直接扯住約基奇的球衣，約基奇則罕見露出相當氣憤的神情，最後多特吞下二級惡意犯規直接離場，J.威廉斯和約基奇則各吞1次技術犯規。

雙方持續你來我往，卡魯索（Alex Caruso）倒數2分半鐘上演抄截後連飆2記三分彈，一度幫助雷霆取得107：105反超，隨後約基奇放進2分追平，暫停回來後「SGA」的外線出手被布朗蓋掉，但強森（Cameron Johnson）隨後出手也落空，卡魯索操刀最後一擊失手，兩隊加班再戰。

SGA在延長賽並未上場，雷霆以5：0開局，卡魯索在金塊追近時再度上演關鍵抄截，快攻上籃得手助隊拉開差距，金塊關鍵時刻失誤頻頻，喬伊（Isaiah Joe）再飆進一顆三分彈，金塊雖然在延長賽前6投都未進，但J.穆雷找回手感，最後連飆3顆三分彈，只是雷霆在罰球線上也相當穩定，最後以6分差演出逆轉勝。

吉爾吉斯亞歷山大回歸首戰打了四節上場33分鐘繳出36分、9助攻，霍倫格姆（Chet Holmgren）挹注15分、21籃板，麥肯（Jared McCain）14分，卡魯索12分、2抄截。

J.穆雷燃燒47分鐘飆進7顆三分彈，拿下39分、8籃板、6助攻，約基奇23分、17籃板、14助攻，完成本季第22次，也是生涯第186次大三元，布朗斬獲23分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中