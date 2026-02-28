NBA》SGA回歸轟36分率雷霆OT力退金塊 約基奇又繳悲情大三元

SGA、約基奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西部龍頭雷霆今在主場迎戰金塊，兩隊火藥味十足，雷霆MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部拉傷缺陣9場後重返賽場，繳出36分、9助攻，率隊在延長賽以127：121擊敗金塊，約基奇（Nikola Jokic）本季第22次大三元再度做白工。

在西部排名第4的金塊擁有全聯盟最佳的進攻效率值120.7，雷霆防守效率值106.4則獨佔鰲頭，這場矛盾之爭首節就有不少煙硝味，開賽2分多鐘約基奇防守「SGA」時出現推人犯規，「SGA」直接把球往約基奇身上砸，他也吞下一次技術犯規，雷霆首節手感不佳，外線8投1中，反觀金塊則轟進7顆三分彈，帶著33：19領先進入次節。

首節攻下8分的吉爾吉斯亞歷山大，次節持續輸出率隊追分，第二節再進帳10分，幫助衛冕軍在上半場結束追到50：59，「SGA」繳出全場最高18分，但團隊外線15投僅4中，快攻得分更是2：15差距，成為落後主因，金塊以布朗（Christian Braun）14分最佳，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）替補貢獻12分。

雷霆今雖迎回一哥回歸，但二當家威廉斯（Jalen Williams）仍持續高掛免戰牌，也讓「SGA」幾乎沒有太多休息時間，他在第三節和J.穆雷（Jamal Murray）互別苗頭，兩人都有14分演出，不過雷霆打完前三節以77：83落後。

前三節外線命中率僅20%的雷霆決勝節找回外圍火力，第四節開局連續3顆三分彈拉出9：2攻勢反超，在比分拉鋸之際，倒數8分鐘多特（Luguentz Dort）因伸腳絆倒約基奇，讓約基奇相當憤怒上前理論，J.威廉斯（Jaylin Williams）加入戰局直接扯住約基奇的球衣，約基奇則罕見露出相當氣憤的神情，最後多特吞下二級惡意犯規直接離場，J.威廉斯和約基奇則各吞1次技術犯規。

雙方持續你來我往，卡魯索（Alex Caruso）倒數2分半鐘上演抄截後連飆2記三分彈，一度幫助雷霆取得107：105反超，隨後約基奇放進2分追平，暫停回來後「SGA」的外線出手被布朗蓋掉，但強森（Cameron Johnson）隨後出手也落空，卡魯索操刀最後一擊失手，兩隊加班再戰。

SGA在延長賽並未上場，雷霆以5：0開局，卡魯索在金塊追近時再度上演關鍵抄截，快攻上籃得手助隊拉開差距，金塊關鍵時刻失誤頻頻，喬伊（Isaiah Joe）再飆進一顆三分彈，金塊雖然在延長賽前6投都未進，但J.穆雷找回手感，最後連飆3顆三分彈，只是雷霆在罰球線上也相當穩定，最後以6分差演出逆轉勝。

吉爾吉斯亞歷山大回歸首戰打了四節上場33分鐘繳出36分、9助攻，霍倫格姆（Chet Holmgren）挹注15分、21籃板，麥肯（Jared McCain）14分，卡魯索12分、2抄截。

J.穆雷燃燒47分鐘飆進7顆三分彈，拿下39分、8籃板、6助攻，約基奇23分、17籃板、14助攻，完成本季第22次，也是生涯第186次大三元，布朗斬獲23分。

