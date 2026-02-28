經典賽》台灣隊啟程前往日本 機上餐點有巧思

台灣隊啟程日本宮崎。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界棒球經典賽國家隊今（28）日搭機啟程前往日本，正式展開經典賽征程。首先將在宮崎參與官辦熱身賽，隨後前進東京展開正賽。

今日全體教練與選手帥氣現身機場，身著杜克先生量身打造專屬西裝與林果良品全手工製作的皮鞋，展現國家隊氣勢與風範，並搭配萬國通路特製行李箱，威風凜凜出征日本，全套裝備皆與台灣在地品牌合作，一起挺台灣。

本次行程由中華航空特別提供包機服務，打造最舒適的飛行環境，機艙內融入豐富棒球元素，從枕套、餐飲到點心皆充滿Team Taiwan主題設計，讓選手一登機便感受到來自全台的熱情應援與支持。

機上餐飲同樣別具巧思，主菜「勝宴海味珍饗」以扁鱈搭配明蝦入菜，補充優質蛋白質、強化體力；「勝利茄汁焗豬排飯」以日文諧音象徵「勝利」，為球隊注入滿滿好運與士氣；甜點則結合Team Taiwan主題與棒球意象設計，並準備冠軍奶油麵包與紅豆麵包，全面補給選手飛行期間所需能量。

抵達日本宮崎後，Team Taiwan將於3月1日下午展開訓練，3月2、3日進行官辦熱身賽；3月4日移師東京巨蛋進行最後練球，5日起展開為期四天的分組賽事，依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。

