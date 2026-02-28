自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊啟程前往日本 機上餐點有巧思

2026/02/28 13:51

台灣隊啟程日本宮崎。（記者劉信德攝）台灣隊啟程日本宮崎。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界棒球經典賽國家隊今（28）日搭機啟程前往日本，正式展開經典賽征程。首先將在宮崎參與官辦熱身賽，隨後前進東京展開正賽。

今日全體教練與選手帥氣現身機場，身著杜克先生量身打造專屬西裝與林果良品全手工製作的皮鞋，展現國家隊氣勢與風範，並搭配萬國通路特製行李箱，威風凜凜出征日本，全套裝備皆與台灣在地品牌合作，一起挺台灣。

本次行程由中華航空特別提供包機服務，打造最舒適的飛行環境，機艙內融入豐富棒球元素，從枕套、餐飲到點心皆充滿Team Taiwan主題設計，讓選手一登機便感受到來自全台的熱情應援與支持。

機上餐飲同樣別具巧思，主菜「勝宴海味珍饗」以扁鱈搭配明蝦入菜，補充優質蛋白質、強化體力；「勝利茄汁焗豬排飯」以日文諧音象徵「勝利」，為球隊注入滿滿好運與士氣；甜點則結合Team Taiwan主題與棒球意象設計，並準備冠軍奶油麵包與紅豆麵包，全面補給選手飛行期間所需能量。

抵達日本宮崎後，Team Taiwan將於3月1日下午展開訓練，3月2、3日進行官辦熱身賽；3月4日移師東京巨蛋進行最後練球，5日起展開為期四天的分組賽事，依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中