體育 棒球 中職

台日交流賽》和偶像新庄剛志初見面 林智勝透露對談「他先開口問…」

2026/02/28 14:10

〔記者林宥辰／台北報導〕台日交流賽開打數日前，味全龍隊教練林智勝就曾在個人社群發文，寫下：「其實我心裡一直有一位欣賞了很久的偶像，家裡也還珍藏著一張2006年他的打擊動作海報。對我來說，那不只是帥，而是一種對棒球的態度與感染力。這次味全龍要在大巨蛋對上火腿鬥士隊，而我的偶像正是火腿鬥士隊的新庄監督。」還說自己像小球迷一樣，很期待與新庄剛志見面。

今天賽前，在雙方球團人員安排下，林智勝完成心願和偶像新庄剛志見面，兩人合影，且也有對談。

被問及兩人聊了什麼？林智勝說：「他得知我現在是教練，一開始就先問我，覺得教打擊應該怎麼做？我說下半身發力，他說『不是，每個人下半身發力不同，反而上半身要運用得多，才能較好的控制球棒。』他還提到很多打擊觀念，包括他們隊上洋將雷耶斯，只要低潮就是因為打擊時腳開太大，教練就要從旁觀察協助。」

林智勝也說，新庄監督除了分享打擊觀念，也提醒已經當教練的他，要不停鼓勵選手，「新庄監督說，他第一年當監督時，陣中很多1200萬左右年薪的選手，他不斷鼓勵選手，今年第4年，已有8位選手年薪破億圓。」

林智勝說，2006年La new熊隊奪冠並參加亞洲職棒大賽，但當時新庄剛志正好退休，兩人並未相遇。今天雙方初次相遇，林智勝說：「他做的不是一般選手在做的事情，無論在球場的魅力或是行動，都是球界指標，也突破很多就有觀念，值得學習。今天第一次見面，他反而讓我很放鬆，是很好聊天的人。」

火腿監督新庄剛志。（記者林正堃攝）火腿監督新庄剛志。（記者林正堃攝）

