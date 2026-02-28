中職》Fubon Angels兩人宣告離隊！ 練習生「10取5」轉正

寶兒及Kapo則在合約到期後不續聘。（富邦提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕迎接新球季到來，富邦悍將今日公布2026年度 Fubon Angels 成員異動，去年以練習生徵選及培訓加入「Fubon Angels mini」的陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee，在新球季升格成為Fubon Angels正式成員，原成員Kesha今年起轉任富邦悍將Twitch節目主持人，寶兒及Kapo則在合約到期後不續聘，球團祝福2位未來能有更好的發展。

富邦育樂在去年展開練習生培訓企劃，選出10位練習生組成「Fubon Angels mini」，其中 5 名成員陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee在經過一系列的培訓和實際應援磨練後，在今年球季確定升格為Angels正式成員，成為團隊的生力軍。艾曼達、許芸、茉綝則因個人生涯規劃決定離開團隊；妮塔和珈嘉則繼續以Angels mini角色，朝升格正式成員的目標努力。

正式成員調整部分，寶兒及Kapo在合約到期後不續聘，球團感謝2位成員過往為團隊的付出，祝福未來無論在任何地方，都能有很好的發展。

另外成員Kesha展現多元才華，今年起將轉換跑道，接下富邦悍將Twitch官方頻道節目的主持人任務，以不同身份持續陪伴悍將家人。

韓籍成員則有李珠珢、李晧禎及展開第三年悍將應援的李雅英、南珉貞等4人，截至目前為止，Fubon Angels 共有26名正式成員及2名Angels mini。悍將球團預計在3月下旬舉辦 Fubon Angels 開季記者會，屆時將介紹今年度的全體成員、全新制服及新球季應援亮點，請悍將家人們拭目以待！

陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee轉正。（富邦提供）

