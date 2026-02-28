再掀棒球熱！世界棒球經典賽台灣隊預賽將開打 雲林4場轉播資訊曝光

斗六公所3月6日在膨鼠森林公園轉播台日大戰。（圖由斗六公所提供）

〔記者李文德／雲林報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）即將開賽，台灣代表隊預賽分組在C組，3月5至8日將與強敵日本、韓國、捷克、澳洲對戰，爭取晉級門票。雲林縣內在預賽期間除斗六縣府及虎尾圓環大螢幕將直播4天賽事，3月6日晚間的台日大戰，縣府將在虎尾縣立田徑場、斗六市公所將在膨鼠森林公園轉播，並提供應援物品與民眾為台灣隊加油。

台灣代表隊3月5日11點對戰澳洲、6日18點對戰日本、7日11點對戰捷克、8日11點對戰韓國，屆時全台勢必再掀起棒球熱，甚至有不少民眾也搶票要前往東京巨蛋為台灣加油。

雲林縣府表示，為讓鄉親為台灣隊加油，4天預賽恰逢雲林年度活動「藝享雲林」，因此3月5日起將在縣府大禮堂連續4天轉播台灣隊賽事，讓民眾入內拿著加油棒為台灣隊加油；雲林縣棒壘球協會也將在虎尾圓環800吋戶外大螢幕轉播四天賽事。

其中3月6日對戰日本，被視為台日夢幻大戰。縣府教育處表示，當天晚間擇定虎尾鎮的雲林縣立田徑場轉播賽事，透過田徑場南邊1200吋大螢幕轉播，更有台鋼應援啦啦隊與民眾一起為台灣隊加油，此外當天就有1500份可樂、爆米花、加油棒、應援紋身貼紙等，甚至還有摸彩活動，傍晚17點開放入場，也呼籲民眾遵守工作人員相關指引。

斗六公所表示，6日晚間也將在斗六膨鼠森林公園以200吋螢幕轉播台日大戰，將由中信啦啦隊女孩波波 、晴 兒、Wendy與民眾一起應援，此外現場提供1200份可樂、爆米花、加油棒等，歡迎民眾一起同樂；雲林縣棒壘球協會理事長朱健嘉表示，6日晚間已申請虎尾信義路約50公尺路權，讓民眾可觀賞圓環螢幕轉播，現場備有150席座椅，更有加油棒。

縣府大禮堂將轉播4天預賽。（圖由縣府提供）

雲林縣棒壘球協會也將在虎尾圓環800吋戶外大螢幕轉播四天賽事。

