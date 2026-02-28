自由電子報
古都馬20周年特別版 完賽獎牌+台南特色毛巾衣1次收藏

2026/02/28 15:33

20週年古都馬3款特色毛巾衣，熱血又療癒。（記者洪瑞琴攝）20週年古都馬3款特色毛巾衣，熱血又療癒。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南古都國際半程馬拉松將於明（3月1日）開跑，今年適逢20週年，報名人數再創新高，突破2萬5000人，刷新歷史紀錄。賽事特別開放台灣港務公司港區路段，讓跑者在奔跑中一覽安平港風光，體驗運動與觀光兼具的魅力。

賽道規劃兼具文化與景觀特色，路線經過台南市美術館、司法博物館、台南孔廟等知名地標，延伸至港灣區，跑者不僅挑戰自我，也能邊跑邊欣賞台南古都風華與港灣景致，沿途更適合拍照打卡，感受城市歷史與現代活力。

本屆周邊商品推出3款特色毛巾衣，話題十足。20週年紀念版毛巾衣，留下永恆回憶；「600公斤砂糖袋」的全糖毛巾衣，甜到心坎；以及以「菜市場袋」設計的茄芷毛巾衣，濃濃台南生活感。此外完賽獎牌附贈20週年專屬小吊飾，兼具收藏價值，成為跑者珍貴紀念。

配合賽事進行，自3月1日上午4時起將實施交通管制，範圍涵蓋 中西區、南區及安平區，主要道路包括 南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路2段、中華西路2段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、平通路、文平路 等。各管制路口已設置告示牌，民眾亦可透過 QR Code 查詢即時資訊，市府提醒用路人提前改道。

體育局表示，今年古都馬不僅是半程馬拉松盛事，也結合文化、歷史、港灣景觀與特色周邊，讓跑者與民眾一同感受台南的獨特魅力，體驗運動、觀光與趣味收藏兼具的全新路跑體驗。

2026台南古都馬將於3月1日開跑，交通管制告示牌。（記者洪瑞琴攝）2026台南古都馬將於3月1日開跑，交通管制告示牌。（記者洪瑞琴攝）

