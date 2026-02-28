自由電子報
匹克球》新興全民運動NAPA盃開打 400位大小選手齊聚台中

2026/02/28 15:36

2026NAPA盃全國匹克球錦標賽在清水國民暨兒童運動中心開打。（NAPA提供）2026NAPA盃全國匹克球錦標賽在清水國民暨兒童運動中心開打。（NAPA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2026NAPA盃全國匹克球錦標賽」今於清水國民暨兒童運動中心開打，賽事為期兩天，來自全國各地共400位選手齊聚台中，競賽組別自國小組至社會4.0級別，年齡層橫跨多個世代，體現「全民運動」精神，以及匹克球運動在台灣迅速成長的蓬勃能量。

NAPA總經理黃彥華表示，匹克球結合網球、羽球與桌球元素，具備易上手、高互動特性，是種適合各年齡層參與的全民運動。競賽制度方面，採用我國匹克球協會官方評級制度，並接軌國際DUPR雙重標準，確保比賽公平、公正且具專業競技水準，讓選手在標準化賽制中切磋實力、累積經驗，「這不僅是競技賽事，更是場世代交流與城市能量的展現。台中正逐步成為國內匹克球發展的重要舞台，全民運動風氣也將持續提升。」

台中市運動局長游志祥表示，市府長期推動全民體育發展，並積極支持新興運動。匹克球去年呈現爆發性成長，推廣規模與參與人數大幅提升達650倍，顯示已成為全齡化族群關注的新興運動指標。未來將持續完善場地設施與培訓體系，期盼匹克球在台中深耕發展，進一步提升城市運動實力與國際能見度。

