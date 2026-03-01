台灣男籃強碰中國隊、林昀儒對決瑞典「六角戰士」 今日賽事預告與轉播

台灣男籃。（資料照，記者塗建榮攝）

世界盃男籃亞洲資格賽，台灣男籃今天將在下午4點出戰中國，台灣隊尋求在世界盃男籃亞洲資格賽的2連勝。目前台灣男籃在小組戰績為1勝2負，與中國相同，今雙方交手，也是能否晉級的關鍵之戰。

NBA方面，近期吞3連敗、暫居西部第六的湖人，將碰上西部第八的勇士，敬請鎖定轉播。

WTT大滿貫賽-新加坡站，台灣「沉默刺客」林昀儒將在男單4強戰碰上瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），力爭決賽門票，比賽時間預計是下午1點30分。

另外還有TPVL台灣職業排球聯賽、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

09：30 湖人 VS 勇士 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

桌球-WTT大滿貫賽 新加坡站

10：00 U15決賽

12：00 單打四強

15：30 U19決賽

19：00 女單決賽

20：00 男單決賽

轉播：愛爾達體育2台

世界盃資格賽

13：00 日本 VS 韓國

15：50 台灣 VS 中國

轉播：緯來體育、緯來精采

TPVL 台灣職業排球聯賽

15：00 臺北伊斯特 VS 台鋼天鷹 轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

18：30 台中連莊 VS 桃園雲豹飛將 轉播：緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

港都國際交流戰

17：00 台鋼雄鷹 VS OISIX新潟天鵝之皇 轉播：愛爾達體育1台

BWF 德國公開賽

19：00 決賽 轉播：愛爾達體育3台

英超

21：50 曼聯 VS 水晶宮 第28輪 轉播：愛爾達體育1台

墨西哥男網賽

11：00 決賽 轉播：博斯運動一台

2026亞洲盃女足A組小組賽

16：55 澳洲 VS 菲律賓 轉播：博斯運動一台

