TPBL》爐主海神大限前再補新洋將！網羅26歲美籍雙能衛杭特

杭特。（高雄海神提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL高雄海神今宣布簽下來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），他在2023年曾幫助奧克拉荷馬藍色（Oklahoma City Blue）拿下NBA G League冠軍，並有德甲（BBL）與澳洲聯賽（NBL）資歷。

身高198公分的杭特來自懷俄明大學，2022年獲選山西聯盟（Mountain West）年度第一隊，球風全面且重視團隊籃球，過去執教過的教練都對他的高度自律予以肯定。他2023年幫助奧克拉荷馬藍色奪冠，場均11.9分、4.9助攻、4.7籃板，24-25球季前進德甲路德維希堡巨人隊 （MHP Riesen Ludwigsburg）。

杭特上季轉戰澳洲分別效力東南墨爾本鳳凰隊（South East Melbourne Phoenix ）及布里斯本子彈隊（Brisbane Bullets），場均12分、4.5助攻、3.6籃板、1.4抄截。

首度造訪亞洲，杭特表示，亞洲籃球球風十分特別，如同德國講求團隊與技術，但節奏與澳洲較為類似，他也十分期待，「我的目標就是盡可能幫助球隊爭取佳績，每一天都更進步，控制我們所能控制的，全力以赴。」

上季亞軍海神本季受到傷兵以及洋將磨合問題影響，目前以7勝17敗在聯盟敬陪末座，在3月球員註冊大限前再度補進新洋將，目前陣中洋將包括賽克維奇、奧迪傑、克力斯以及先前因傷遭註銷的布里茲克與艾德。

