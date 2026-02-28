中職》曾經最熟悉的球場 獅隊「有你真好」同樂會收穫滿滿

統一獅「萊！萊坐！有你真好」同樂會。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕一年一度有2026年統一獅有你真好同樂會，今年特別舉辦萊！萊坐！有你真好同樂會，邀請棒球迷把握難得機會再次相聚，聚集台南市立棒球場，在這個曾經最熟悉的場地，野餐、打棒球、玩遊戲。

本日萊！萊坐！棒球體驗課程，特別規劃「投準測速」、「打擊體驗」、「外野守備」、「跑壘測速」讓球迷可以在台南棒球場盡情玩耍丟球，該項課程也特別規劃鍾允華、李軍、林易霆、鄭副豪、何恆佑、全紹凱、林培緯、張聖豪、林祖傑、李丞齡、朱迦恩、田子杰、陳維祥、陳重廷、林子豪、潘磊及余羿賢，選手們把握難得機會和球迷近距離指導互動，也讓每一位參與的球迷們，留下最難忘的棒球回憶。除了一般棒球教室體驗課程外，球團也特別規劃「喵村學堂」林靖凱、林泓弦，延續玉木塾2.0課程，本日課程特別規劃內野雙殺守備教學，透過選手講解與指導，讓球迷體驗策動雙殺的各項要領。林泓弦表示：「今天課程主要是指導球迷如何策動雙殺，透過分解動作讓球迷了解雙殺策動的要領，整個過程大家都好認真在學習，過程中如何正確踏壘，也考驗球迷之間的默契，才能流暢完成轉傳。」

「猛獅實驗室」安排投手運科教練曾浩哲指導，在一壘牛棚區由球迷站上牛棚投手丘，進行投球檢測與指導，讓喜歡投球的棒球迷，也能認識運動科學新知識。浩哲教練表示：「這是一第一次這樣公開活動指導球迷，每個來參加的球迷感覺就很有棒球底子都是有備而來，讓我最意外的就是大家的投入和專注度，讓自己感到驚訝，感覺就是很想學到真本事，今天也特別使用運科器材，也現場指導球迷，透過影像分析讓球迷了解自己。這是一個很棒的體驗，雖然只有短暫一小時，希望每個球迷都能收穫滿滿，更投入自己喜愛的棒球運動。」

統一獅「萊！萊坐！有你真好」同樂會。（統一獅提供）

