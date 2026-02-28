自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

2026世界棒球經典賽嘉義市轉播 3/5起中正公園Uni-Girls啦啦隊一起應援

2026/02/28 16:02

嘉義市政府以往棒球賽事期間，舉辦轉播活動，吸引球迷共同應援。（嘉義市政府提供）嘉義市政府以往棒球賽事期間，舉辦轉播活動，吸引球迷共同應援。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2026世界棒球經典賽3月5日至10日在東京巨蛋開打，中華隊去年資格賽取得晉級門票，點燃台灣棒球熱潮。嘉義市政府規劃3月5日至8日，在中正公園舉辦「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，現場設置400吋大螢幕直播賽事，轉播期間還安排中華職棒統一獅應援團隊、「Uni-Girls」啦啦隊成員到場，與觀眾一起熱血應援。

嘉義市政府表示，配合台灣隊賽事，應援轉播活動共計4場，3月5日上午11點中華隊vs澳洲隊、3月6日晚間6點日本隊vs中華隊、3月7日上午11點中華隊vs捷克隊、3月8日上午11點中華隊vs韓國隊。

市長黃敏惠表示，去年的資格賽，中華隊一路奮戰到底成功晉級，Team Taiwan團結拚戰且永不言棄的KANO精神讓人感動不已。為了回應球迷朋友期待，市府將再次舉辦 「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，邀請球迷穿上應援裝備，齊聚中正公園，再次一起為中華隊加油。

市府教育處長郭添財說，世界棒球經典賽正賽，中華隊分別迎戰澳洲、日本、捷克、韓國等勁旅，賽事精彩可期，市府連續4天舉辦轉播活動，與市民同步掌握賽事動態，期盼全民參與應援，凝聚成是向心力，讓更多年輕世代感受棒球運動的魅力。

市府表示，轉播活動除提供400吋大螢幕直播外，現場也將限量發送加油棒、應援毛巾及飲料，邀請職棒統一獅應援團隊包括專業主持人、應援團長及5位Uni-Girls啦啦隊員，共同炒熱氣氛，還將辦理有獎徵答活動，打造最熱血棒球派對，活動詳洽「勇媽阿惠- 黃敏惠」臉書粉絲專頁，及嘉義市政府教育處臉書粉絲專頁。

嘉義市政府安排Uni-Girls啦啦隊成員到場與球迷熱血應援。（嘉義市政府提供）嘉義市政府安排Uni-Girls啦啦隊成員到場與球迷熱血應援。（嘉義市政府提供）

2026世界棒球經典賽，嘉義市轉播應援時程出爐。（嘉義市政府提供）2026世界棒球經典賽，嘉義市轉播應援時程出爐。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中