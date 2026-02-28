2026世界棒球經典賽嘉義市轉播 3/5起中正公園Uni-Girls啦啦隊一起應援

嘉義市政府以往棒球賽事期間，舉辦轉播活動，吸引球迷共同應援。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2026世界棒球經典賽3月5日至10日在東京巨蛋開打，中華隊去年資格賽取得晉級門票，點燃台灣棒球熱潮。嘉義市政府規劃3月5日至8日，在中正公園舉辦「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，現場設置400吋大螢幕直播賽事，轉播期間還安排中華職棒統一獅應援團隊、「Uni-Girls」啦啦隊成員到場，與觀眾一起熱血應援。

嘉義市政府表示，配合台灣隊賽事，應援轉播活動共計4場，3月5日上午11點中華隊vs澳洲隊、3月6日晚間6點日本隊vs中華隊、3月7日上午11點中華隊vs捷克隊、3月8日上午11點中華隊vs韓國隊。

市長黃敏惠表示，去年的資格賽，中華隊一路奮戰到底成功晉級，Team Taiwan團結拚戰且永不言棄的KANO精神讓人感動不已。為了回應球迷朋友期待，市府將再次舉辦 「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，邀請球迷穿上應援裝備，齊聚中正公園，再次一起為中華隊加油。

市府教育處長郭添財說，世界棒球經典賽正賽，中華隊分別迎戰澳洲、日本、捷克、韓國等勁旅，賽事精彩可期，市府連續4天舉辦轉播活動，與市民同步掌握賽事動態，期盼全民參與應援，凝聚成是向心力，讓更多年輕世代感受棒球運動的魅力。

市府表示，轉播活動除提供400吋大螢幕直播外，現場也將限量發送加油棒、應援毛巾及飲料，邀請職棒統一獅應援團隊包括專業主持人、應援團長及5位Uni-Girls啦啦隊員，共同炒熱氣氛，還將辦理有獎徵答活動，打造最熱血棒球派對，活動詳洽「勇媽阿惠- 黃敏惠」臉書粉絲專頁，及嘉義市政府教育處臉書粉絲專頁。

嘉義市政府安排Uni-Girls啦啦隊成員到場與球迷熱血應援。（嘉義市政府提供）

2026世界棒球經典賽，嘉義市轉播應援時程出爐。（嘉義市政府提供）

