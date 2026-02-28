自由電子報
跆拳道》福爾摩沙跆拳道公開賽登場 11國3300名選手參賽

2026/02/28 16:17

國內小選手比賽品勢，氣勢驚人。（記者蔡淑媛攝）國內小選手比賽品勢，氣勢驚人。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽一連3天在台灣體育運動大學舉行，來自日、韓、泰等國內外11個國家、3300名選手參賽同場競技，國內外體壇重要領袖也到場指導，立法院副院長江啟臣也到場力挺，強調跆拳道是國內重點培育運動，民間合力推動發展，讓跆拳道更加深化，在國際更具競爭力。

主辦單位台中市大眾跆拳道發展協會理事長胡栢墩表示，今天在這座道場上，承載大家對跆拳道的夢想，也見證台灣跆拳道邁向國際的嶄新旅程，這次有來自全世界11個國家，共有3000多位選手競技，突破了台中市的紀錄。他強調，跆拳道的精神不只在於勝負，更是禮儀的互相尊重。

當兵是兩棲部隊海龍蛙兵的江啟臣也說，小時候沒學過跆拳道，進入部隊後教練直接叫你學，他認為，練跆拳道不只鍛鍊體魄，還要學習跆拳道精神「勝不驕、敗不餒」，面對任何眼前挑戰，必須要沈著以對，比賽不只是運動身體，更是與隊友、對手、團隊，共同發揮抬拳道、武術的精神，他強調，學武的孩子不會變壞，把品格、武術精神發揮出來。

在國際體壇高度關注下，多位重量級貴賓今天親臨指導，包括世界跆拳道聯盟品勢裁判長Yoon Jun Cheol（尹俊喆博士）、亞洲跆拳道聯盟副理事長Jung Kook Hyun（丁局炫）、金雲龍體育委員會技術理事會主席Jae Bong Lee（李載鳳教授）、仙台大學主任Kim Han No（金漢老博士）共同見證賽事盛況。

台中市大眾跆拳道發展協會指出，本屆賽事涵蓋多元年齡層與競技級別，從基層培訓選手到高強度競技組別皆設有完善制度，為因應龐大參賽規模，籌備團隊在競賽制度、裁判專業配置、場地動線安排與安全醫護支援等面向全面升級，務求打造公平、安全且高品質的競技環境。

台中市工商發展投資策進會今年也媒合「台中十大伴手禮」業者熱情贊助太陽餅禮盒，讓參賽選手在激烈競技之餘，品嘗台中在地特色糕餅文化，為台灣、台中留下好印象。

台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，來自日、韓、泰等國內外11個國家、3300名選手參賽同場競技。（記者蔡淑媛攝）台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，來自日、韓、泰等國內外11個國家、3300名選手參賽同場競技。（記者蔡淑媛攝）

台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，來自日、韓、泰等國內外11個國家、3300名選手參賽同場競技。（記者蔡淑媛攝）台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，來自日、韓、泰等國內外11個國家、3300名選手參賽同場競技。（記者蔡淑媛攝）

台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，來自日、韓、泰等國內外11個國家、3300名選手參賽同場競技。（記者蔡淑媛攝）台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，來自日、韓、泰等國內外11個國家、3300名選手參賽同場競技。（記者蔡淑媛攝）

胡栢墩與江啟臣頒發獎金給優秀選手。（記者蔡淑媛攝）胡栢墩與江啟臣頒發獎金給優秀選手。（記者蔡淑媛攝）

胡栢墩（左2）與江啟臣頒發紀念品感謝國際教練到場指導。（記者蔡淑媛攝）胡栢墩（左2）與江啟臣頒發紀念品感謝國際教練到場指導。（記者蔡淑媛攝）

台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽舉行，江啟臣、立委廖偉翔與運動局長游志祥等人到場加油。（記者蔡淑媛攝）台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽舉行，江啟臣、立委廖偉翔與運動局長游志祥等人到場加油。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣致詞表示，小時候沒學過跆拳道，進入部隊後直接學，他認為，練跆拳道不只鍛鍊體魄，還要學習跆拳道精神「勝不驕、敗不餒。」（記者蔡淑媛攝）江啟臣致詞表示，小時候沒學過跆拳道，進入部隊後直接學，他認為，練跆拳道不只鍛鍊體魄，還要學習跆拳道精神「勝不驕、敗不餒。」（記者蔡淑媛攝）

