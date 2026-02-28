自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》現在幾乎都往日本跑 洪總建議可跟韓職球隊多交流

2026/02/28 16:37

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中職跟日職球隊交流近來已成趨勢，台鋼雄鷹總教練洪一中認為韓職球隊也是值得借鏡的對象，在昨天跟韓職培證英雄打完售票交流賽後，今天指出，「這只是我身為一個棒球人的單純想法，台灣也可以試著跟韓國多交流，如果能夠有球隊找韓職球隊做連結，對於往後若要成立亞洲職棒大聯盟，也是好事。」

過去在Lamigo桃猿執教時期，洪總就曾率隊到石垣島和日職千葉羅德進行交流賽，如今樂天桃猿仍延續和羅德隊進行交流賽的傳統，「現在中職球隊很多隊都有日本教練，我們也幾乎都是往日本跑，我認為還是可以有球隊跟韓職球隊做連結。」洪總不諱言自己曾向台鋼球團高層建言此事，他認為這對台灣棒球是好事。

「春訓比較有比賽上交流的機會，秋訓則是有練習上交流的機會，兩者不太一樣。」洪總認為不只是在春訓階段可以藉由比賽和國外球隊交流，秋訓也可以在訓練方式上進行交流，不管對於球員或是教練，都會有收穫。

培證英雄總教練薛鍾鎭也期待台、韓棒球能有更多交流，一起壯大亞洲職棒，他個人則因多年率隊來台，對洪總也有一定程度的了解，「之前就知道他是率Lamigo奪過很多次冠軍的總教練，我在培證當二軍總教練的時候，也跟當時在富邦執教的洪總，就因為球隊進行交流賽而有接觸。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中