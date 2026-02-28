中職》現在幾乎都往日本跑 洪總建議可跟韓職球隊多交流

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中職跟日職球隊交流近來已成趨勢，台鋼雄鷹總教練洪一中認為韓職球隊也是值得借鏡的對象，在昨天跟韓職培證英雄打完售票交流賽後，今天指出，「這只是我身為一個棒球人的單純想法，台灣也可以試著跟韓國多交流，如果能夠有球隊找韓職球隊做連結，對於往後若要成立亞洲職棒大聯盟，也是好事。」

過去在Lamigo桃猿執教時期，洪總就曾率隊到石垣島和日職千葉羅德進行交流賽，如今樂天桃猿仍延續和羅德隊進行交流賽的傳統，「現在中職球隊很多隊都有日本教練，我們也幾乎都是往日本跑，我認為還是可以有球隊跟韓職球隊做連結。」洪總不諱言自己曾向台鋼球團高層建言此事，他認為這對台灣棒球是好事。

請繼續往下閱讀...

「春訓比較有比賽上交流的機會，秋訓則是有練習上交流的機會，兩者不太一樣。」洪總認為不只是在春訓階段可以藉由比賽和國外球隊交流，秋訓也可以在訓練方式上進行交流，不管對於球員或是教練，都會有收穫。

培證英雄總教練薛鍾鎭也期待台、韓棒球能有更多交流，一起壯大亞洲職棒，他個人則因多年率隊來台，對洪總也有一定程度的了解，「之前就知道他是率Lamigo奪過很多次冠軍的總教練，我在培證當二軍總教練的時候，也跟當時在富邦執教的洪總，就因為球隊進行交流賽而有接觸。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法