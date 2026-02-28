NBA》約基奇罕見爆氣批對手動作沒必要 雷霆主帥盼裁判未來別雙標

約基奇（右）被絆倒後罕見露出超氣憤的表情。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西部龍頭雷霆與金塊今出現「大場面」，金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）被絆倒後罕見露出超氣憤的表情，他賽後表示，對手的犯規是不必要的，雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）則對多特（Luguentz Dort）吞下二級惡意犯規頗有微詞。

這場季後賽前哨戰火藥味十足，兩隊更一共出現4次技術犯規，2次惡意犯規，末節倒數8分鐘多特直接伸腳絆倒約基奇，讓約基奇相當憤怒上前理論，J.威廉斯（Jaylin Williams）加入戰局直接扯住約基奇的球衣，約基奇則罕見露出相當氣憤的神情，最後多特吞下二級惡意犯規直接離場，J.威廉斯和約基奇則都吞下技術犯規。

約基奇罕見在場上情緒如此激動，他賽後表示，多特的動作是不必要的犯規，因此自己也必須要有所反應，「我認為在球場上不應該出現這種事，這是很不必要的舉動，因此我必須給出反應。」

雷霆主帥達格諾賽後則對吹判不以為然，表示希望以後如果雷霆球員在場上被絆倒，希望對手也可以被比照辦理，「因為現在已經有前例了，如果那樣的動作被判定為惡意犯規，那希望以後無論對象是誰都是這樣的判罰，那我們就沒有問題。」被追問是否認為因為多特犯規的對象是3屆MVP約基奇因此被升級，達格諾則說，「我不會回答這樣的問題，關於這件事我已經說完我想說的了。」

吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今傷癒回歸也在首節就與約基奇出現火藥味，他進攻時被約基奇推了一下後，直接把球往約基奇身上砸，最後吞下一次技術犯規，SGA表示，賽季尾聲的比賽本來就會變得比較激烈，「他們是一支頂尖的球隊，我們也是，這幾年我們交手很多次，對彼此都相當熟悉，季末的籃球就是如此，對抗激烈、會有很多身體碰撞。」

