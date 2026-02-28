中職》和黃子鵬再當隊友 後勁大讚：super nice guy

後勁。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在今天「2026港都國際交流戰」之戰，黃子鵬秀出他穿上台鋼雄鷹球衣的實戰第一球，後勁則預計接在他之後中繼登板1局。對於能和黃子鵬繼樂天桃猿後再當隊友，後勁表示他不但是能幫助先發輪值的好隊友，更是一個超級好人（super nice guy），是個非常會照顧人的暖男。

36歲的後勁去年在台鋼達成跨季22連勝中職新猷，個人也拿下13勝佳績，在季後火速和球團達成簽約共識，以總值60萬美元的1年合約完成續約，他在農曆年前抵台，完成健康檢查的兩天後就進牛棚練投，也讓總教練洪一中相當欣賞他的自律。後勁在今天賽前就跟洪總表示，自己會接在黃子鵬之後投1局，接著則會逐漸增加投球局數，為球季開打做準備。

後勁從2010年響尾蛇小聯盟展開職業生涯，並於2014年初升大聯盟，且除了在美職體系，他也在波多黎各、多明尼加和墨西哥聯盟都打過球，也曾到日職廣島鯉魚發展，今天賽前他就過去新潟天鵝之皇隊和昔日在鯉魚隊友松山龍平打招呼。打棒球這麼多年，後勁認為上帝給了他很好的天賦和機會，他就想好好把握，「因為棒球而體驗到不同的國家文化，也有休賽季可以好好陪伴家人，這些都成為我打球的動力。」

黃子鵬去年季後以5年6600萬合約加盟台鋼，今天展開他在台鋼首秀，後勁對於能和「老虎」再當隊友相當開心，認為他除了是很好的隊友，也是超好的人。

