跆拳道》相隔43年在台重逢！前國家隊教練河龍成與老戰友感動落淚

尹俊喆（左起）、金漢老、河龍成等3人在台相見歡。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽本週末開戰，大會邀請的重量級國際貴賓中，包括原籍南韓的前台灣隊教練河龍成老同學，3老相隔43年才又重逢，場面溫馨感人。

今日大會開幕典禮嘉賓，包括世界跆拳道聯盟品勢裁判長尹俊喆、前日本國家隊教練及仙台大學主任金漢老等，他們正是河龍成過去高中、大學，一路到南韓國家隊的老戰友，3人已經逾40年沒見面，今年大會租借台體大場地，順勢邀請兩老站台，他們也是衝著河龍成來訪，老同學在台中機場碰頭時，就已百感交集哭成一團。

現年66歲、已有台灣身分證的河龍成，1990年來台多次擔任國家隊教練，包括奧運、世錦賽等各大國際賽都有其身影，奧運金牌陳詩欣、朱木炎都曾與他合作，最後一次執掌台灣隊兵符為2017年台北世大運，去年在台體大以教授身分退休。

河龍成與尹俊喆、金漢老為城東商高同班同學，都是全國冠軍及國手，3人感情特別好，他說：「我們訓練以外的時間也混在一起，經常吃飯、喝酒，跟人家起衝突要打架也一起上。」尹俊喆回應：「跟老同學見面真的很想哭，沒想過我們隔了43年才重逢，下次不知道什麼時候了！」

金漢老表示，3人感情特別好是出於英雄相惜，40多個同學，有8個量級選手特別出色，大家實力都不錯，也互相欣賞，就變得形影不離。河龍成談到，退役後大家有不同規劃，尹俊喆後來去美國，金漢老到日本，他在南韓任教一陣子，也輾轉來台灣，沒想到這麼多年後才能再見。

「我們這次來台灣，第一個目的就是來見河龍成！」尹俊喆提到，其次則為肯定大會與台體大推廣跆拳道所做的努力，而且當年同學已有人陸續離世，實在不想錯過這次機會。

