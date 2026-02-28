木聯》劉任右5局猛飆11K！平鎮力退穀保拿下2連霸

平鎮締造二連霸。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕平鎮高中今天（28日）在冠軍戰靠著先發投手劉任右5局11K無失分好投，終場以1:0險勝穀保家商，抱回高中木棒聯賽隊史第7座冠軍，締造2連霸。

雙方都派出高二強力左投先發，平鎮劉任右、穀保吳昊翔都展現壓制力，吳昊翔主投4.1局無失分，劉任右則是登板5局無失分，還飆出11次三振，打完5局，兩隊戰成0比0平手。

6局上，平鎮換投何樺，先丟出觸身球，穀保觸擊推進後，平鎮當機立斷再換上第3任投手吳丞顥，讓穀保無功而返，氣勢轉到平鎮，6局下1出局後，劉桓宇擊出左外野深遠高飛球，形成三壘安打，邱文佑再補上高飛犧牲打，平鎮搶下寶貴分數，加上吳丞顥後援1.2局穩住陣腳，平鎮衛冕成功。

平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊實力相當，是精彩的比賽，就看有先得分機會，劉任右今天從第1局到第5局都是全力在丟，雖然相隔一段時間沒出賽，但感覺不出生疏，勇敢塞好球，感謝他有壓制到對手。

劉任右說，去年冠軍戰也先發，但只投3局，今天投球興奮又緊張，希望比去年進步，今天兩隊一直0比0，不能先失分，還好有撐住。劉任右拿下MVP大獎，最快球速達到151公里，刷新個人極速，他說，自U18世界盃狀況不好，低潮有點久，感謝教練一直鼓勵調整，希望經過這一場後，到高三能有更好成績。

平鎮拿下第七冠，追平穀保並列木棒聯賽最多冠球隊，吳柏宏說，感謝桃園市政府、棒球總顧問張滄彬老師、平鎮高中校長及師長等單位支持，才能締造佳績。

<<團體獎>>

第一名：平鎮高中

第二名：穀保家商

第三名：普門中學

第四名：麥寮高中

第五名：臺南海事

第六名：美和高中

第七名：臺東體中

第八名：西苑高中

<<個人獎>>

打擊獎第一名：穀保家商#8帕蘇拉塔基斯利尼安

打擊獎第二名：平鎮高中#13劉桓宇

打擊獎第三名：麥寮高中#9李 驍

打點獎：穀保家商#4張乙安

全壘打獎：穀保家商#4張乙安

投手獎：麥寮高中#15勞恩曼格格

MVP：平鎮高中#16劉任右

最佳教練獎：（平鎮高中）吳柏宏、羅健銘、陳威儒

<<大會最佳十人>>

投手：平鎮高中#17何 樺

捕手：穀保家商#2邱宥得

一壘手：麥寮高中#4何翁沛軒

二壘手：穀保家商#4陳耀杰

三壘手：平鎮高中#5顏鉑勛

游擊手：普門中學#10全永樂

外野手：平鎮高中#13劉桓宇

外野手：麥寮高中#10蔡 靖

外野手：普門中學#8陳韋帆

指定打擊：穀保家商#12黃世堯

<<美津濃MIZUNO投打MVP>>

投手MVP：平鎮高中#18蔡辰瀧

野手MVP：穀保家商#8帕蘇拉塔基斯利尼安

劉任右5局11K拿MVP。（學生棒聯提供）

平鎮高中抱回高中木棒聯賽隊史第七座冠軍。（學生棒聯提供）

