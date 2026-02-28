日職》「每天都在擔心付不出球員薪水」 新潟球團社長肯定陽岱鋼價值

陽岱鋼。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕Oixis新潟天鵝之皇隊自2024年加入日本職棒（NPB）二軍體系，也迎來台灣好手陽岱鋼的加入，這次球團社長池田拓史隨隊來台參與和台鋼雄鷹的交流賽，他坦言球隊的主要營收都來自贊助商，「每天都在擔心有沒有辦法付球員薪水」，但他肯定陽岱鋼在隊上的價值，除了是年輕球員的學習對象，也是吸引球迷的一大賣點。

新潟天鵝之皇原本隸屬日本獨立BC聯盟長達17年，但在日職有意擴大二軍體系後，就和另一支靜岡球隊從2024年起，成為日職二軍的新血。池田坦言，過去球團在獨立聯盟的一年預算只有2億日圓上下，「加入日職體系之後，就在想可能會花3倍以上的預算，結果確實是花了更多。」他現在希望公司營收能比加入時多出3、4倍，但也坦言在執行上確實有難度，「不管是在獨立聯盟或是日職二軍體系，我們營收的80%都是靠贊助商。球團的收益非常少，都是靠新潟當地贊助商，願意幫助球隊發展。」

但Oisix新潟仍努力吸引球迷支持，在去年季後就進行補強，包括網羅前日職火腿鬥士投手井口和朋、前阪神虎打者渡邊諒，更補進洋砲沃克，池田指出，「希望大家可以更注目這支球隊，新潟可以增加更多球迷，也能夠招募更多有名氣的球員。」新潟從2024年的平均進場人數1200人，到去年第2年增加到1700人，目標是在二軍打到第1名、吸引更多球團進場。

對於陽岱鋼，池田指出，「他在日職是很頂尖的球員，年輕選手都去看他練習和比賽，是很好的學習。新潟很多球迷都知道他，只要陽岱鋼上場，都會很開心。」

