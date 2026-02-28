自由電子報
體育 棒球 中職

台日交流賽》火腿單場16安大勝味全！4戰全數日職隊伍獲勝

2026/02/28 18:39

味全龍先發投手郭郁政投不滿2局退場。（記者林正堃攝）味全龍先發投手郭郁政投不滿2局退場。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台日4場交流賽今天邁入最後一日賽程，日本火腿隊和味全龍隊交手。火腿隊2局上由西川遙輝和新洋砲卡斯楚（Rodolfo Castro）連兩打席開轟拉開比分，龍隊劉基鴻雖開轟反擊、單場4安，終場火腿隊仍以12:3贏球，交流賽4戰，軟銀、日本火腿各拿2勝，中信兄弟、台灣隊和味全龍都沒能贏球。

味全龍隊今天推出郭郁政先發，首局他靠著隊友郭天信美技傳本壘全身而退，但2局上他被吉田賢吾敲安，面對西川遙輝時，被擊出中右外野方向2分全壘打、卡斯楚接著開轟，該半局郭郁政沒投完，火腿單局拿5分。

龍隊2局下靠劉基鴻安打追回1分，但3局上新洋投蔣銲被吉田賢吾長打、卡斯楚安打失1分。

劉基鴻4局下從金村尚真手中擊出陽春砲，是台灣球隊4天以來首次有選手開轟。5局下，郭天信敲安後，靠對方傳球失誤搶攻本壘，味全又拿1分。連同9局下安打，劉基鴻今天單場4打席全數敲安，是龍隊打線亮點。

火腿隊6局靠兩次保送、水谷瞬安打，和龍隊投手曹祐齊暴投，拿到1分。8局上，龍隊換上林子昱，清水優心的長打讓火腿再下一城。有薗直輝安打、卡斯楚保送，滿壘狀況下，田宮裕涼再補上2分打點安打，此時火腿隊得分已經突破雙位數，山縣秀接著敲安，再帶1分打點。

交流賽首戰，軟銀和中信兄弟之戰，兄弟首局就從對方強投上澤直之手中取得領先，是中信3年來首度領先日職隊伍，但4局就遭反超，最終3:7落敗；次戰，台灣隊單場僅擊出2支安打，0:4不敵軟銀；昨天，輪到日本火腿亮相與台灣隊交手，台灣隊僅靠張育成和林安可安打串聯拿1分，1:6不敵日本火腿。

火腿新洋砲卡斯楚擊出全壘打。（記者林正堃攝）火腿新洋砲卡斯楚擊出全壘打。（記者林正堃攝）

火腿西川遙輝擊出全壘打。（記者林正堃攝）火腿西川遙輝擊出全壘打。（記者林正堃攝）

味全龍劉基鴻擊出全壘打。（記者林正堃攝）味全龍劉基鴻擊出全壘打。（記者林正堃攝）

