棒球 中職

中職》布坎南來了！ 台鋼雄鷹宣布簽下「坎南」、背號98號

2026/02/28 18:59

台鋼雄鷹宣布簽下「坎南」。（台鋼提供）台鋼雄鷹宣布簽下「坎南」。（台鋼提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今天重磅宣布，確定網羅去年效力富邦悍將的洋投布坎南（David Buchanan），並將他的登錄名改為「坎南」、背號98號。由於原東家擁有洋將的優先議約權是到2月28日，亦即今天才截止，但台鋼球團日前已取得布坎南的離隊同意書，依循聯盟規章進行洋將補強，今天也在澄清湖球場和Oixis新潟天鵝之皇的交流賽中，做出正式宣布。

台鋼雄鷹1月10日展開春訓，2月13日開始對外實戰比賽，洋將櫻井周斗、魔鷹、艾速特、後勁陸續回歸，目前3投1野都是去年班底，今（28）天球團宣布與投手坎南（David Buchanan）達成加盟共識，同樣具中職經驗，且過去不僅在大聯盟有近200局投球，還有豐富亞洲職棒資歷，包含日職、韓職、中職。加入台鋼雄鷹之後，「化不可能為可能，化布坎南為坎南」，登錄名坎南，背號98號。台鋼雄鷹球團經過身分照會程序之後，感謝富邦悍將球團給予離隊同意書，才能提前順利網羅。

坎南棒球經歷豐富，2014、2015年在大聯盟費城費城人共35場登板都是先發，戰績8勝17敗，共投192.1局，送出115次奪三振，防禦率5.01。2017年起轉戰日本職棒，效力東京養樂多燕子，3個日職賽季總計71場登板，戰績20勝30敗，共投433.2局，防禦率4.07。

2020年起到韓國職棒發展，在三星獅4個球季，是穩定的先發投手戰力，每年至少26場登板、160局投球，4年總計113場出賽，共投699.2局，僅被擊出695支安打，送出539次奪三振，防禦率3.02，其中2021年以16勝奪得韓職勝投王。亮眼成績投回美國職棒，2024年有1場大聯盟出賽紀錄。

2025年加入中華職棒，效力富邦悍將，單季11場登板都是先發，共投64.2局，被擊出65支安打，送出39次奪三振，防禦率1.95；當中曾有1場與台鋼雄鷹交手紀錄，6.1局失2分，被魔鷹敲出1發全壘打，如今將成隊友做伙拚！2026年新球季，「坎南」加入台鋼雄鷹再出發，期待化布坎南為坎南，在場上化任何不可能為可能，幫助台鋼雄鷹衝擊總冠軍。

