體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》10連勝德國名將法蘭吉斯卡 林昀儒第二度闖進男單4強

2026/02/28 20:02

林昀儒在男單8強賽擊敗德國名將法蘭吉斯卡，第二度晉級4強。（取自WTT官網）林昀儒在男單8強賽擊敗德國名將法蘭吉斯卡，第二度晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單8強，以4:1擊退世界排名23的德國名將法蘭吉斯卡，締造完美的對戰10連勝紀錄，繼2024年之後第二度闖進4強，追平個人在大滿貫賽單打最佳戰績，下一場將遭遇瑞典「六角戰士」莫雷加德和中國新秀陳垣宇的勝方。

33歲的法蘭吉斯卡在新加坡大滿貫賽戰績一向出色，過去4年就有3次打進8強，還在2022、24年先後扳倒已退役的中國兩大球星許昕、馬龍，昨天也在16強戰以3:2力退世界排名第4的日本一哥張本智和，中斷對戰9連敗。

世界排名第8的林昀儒生涯和法蘭吉斯卡交手9次雖然未嘗敗績，但最近一次在去年杜哈世錦賽苦戰7局才以4:3險勝，贏得並不輕鬆。

今晚再度交鋒，首局林昀儒在4:5落後下連拿4分反超比數後，11:7先馳得點；次局，小林在10:8領先下雖錯過3個局點，還一度以11:12落後，但他在13:13平手時，先靠著招牌接發球反手擰再度逼出局點，隨後對手接發球失誤，小林15:13再下一城。

第3局，林昀儒克服開局2:4落後，先追到6平，隨後又連拿4分率先聽牌，11:7再添1局。法蘭吉斯卡在第4局展開搏殺，小林在3:8落後下奮力追到8:9，最終仍功虧一簣8:11讓出。第5局戰況詭譎，林昀儒在開局4:1領先下連丟5分，但很快又回敬一波5:0攻勢，9:6奪回領先，最後11:7保持對戰不敗紀錄。

另外兩場8強賽，世界排名第一的中國名將王楚欽以直落4輕取南韓一哥張禹珍；世界排名第6的法國眼鏡弟F.勒布朗則以4:2力克尋求衛冕的中國小石頭林詩棟，寫下對戰4連勝。

