體育 棒球 中職

中職》與江少慶見面前一度擔心一事 高塩將樹相處後大讚「暖男」

2026/02/28 20:15

江少慶、高塩將樹、王鏡銘出席球迷會。（統一獅提供）江少慶、高塩將樹、王鏡銘出席球迷會。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕迎接2026新賽季，統一 7-ELEVEn 獅今日（28日）於台南棒球場盛大舉辦一年一度的球迷同樂會。由於新球季獅隊主場將正式移師亞太成棒主球場，今日活動吸引近 3000 名球迷進場，把握機會再次踏上台南球場草皮，體驗府城主場的獨特魅力。

「球星獅訊室」的焦點，莫過於轉隊後首度參與球迷會的強投江少慶。他與高塩將樹、王鏡銘一同現身，三人登場即引發全場雷動歡呼。談及來到台南的新生活，江少慶笑稱，雖然隊上許多成員在國際賽就曾合作過，並不會感到陌生，但台南食物的「甜度」確實讓他大開眼界。他幽默表示，身為嗜辣愛好者，現在都有準備辣椒醬，努力適應南台灣的口味。

在訪談互動中，兩位隊友也大方分享對江少慶的第一印象。高塩將樹坦言，過去看過江少慶在場上情緒較激動的樣子，一度擔心他「脾氣很暴躁」，實際相處後才發現是個大暖男，讓他鬆了一口氣。江少慶對此趕緊喊冤，解釋那是為了爭取成績的求勝心，「私下的我真的很隨和」，逗得台下球迷笑聲連連。

老大哥王鏡銘則給予高度評價，稱讚江少慶無論是練習或各種準備，態度都極其嚴謹，「這種職業精神會渲染整支球隊，對球隊來說是最好的榜樣。」

走過昨年的養傷與復健期，江少慶感性表示，來到統一獅是一個「新的開始」。目前他正配合教練團與運科團隊密切監測與調整，目標是為新球隊全力拚戰。除了球場上的鬥志，三人也難得分享場下興趣。江少慶透露自己熱衷空拍與攝影，高塩將樹隨即推薦他去鹽水月津港取景；而王鏡銘則笑說自己現在的身份是「家人專屬 Uber 司機」，生活重心全在孩子身上。

活動最後，談到有沒有想要在新球場締造什麼第一次的紀錄，王鏡銘霸氣宣言：「目標就是要在亞太新球場拋下第一次總冠軍彩帶！」 此話一出瞬間點燃全場氣氛，為今日的訪談畫下完美句點。

江少慶。（統一獅提供）江少慶。（統一獅提供）

