WTT大滿貫》連救4個賽末點逆轉日本神童松島美空 陳忞昕U19女單爭冠

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的台南小將陳忞昕今天在2026年WTT新加坡青少年大滿貫賽U19歲組女單賽事，連續擊退胡一、祝啟慧兩名中國新生代好手，4強賽再克服局數1:3落後，4:3逆轉年僅12歲的日本女神童松島美空，締造個人在青少年大滿貫賽最佳戰績，明天將和日本好手高森愛央爭奪冠軍。

U19女單世界排名第7的陳忞昕，16先以4:3力退胡一，報了去年中國青少年大滿貫賽8強戰落敗的一箭之仇，8強再以4:2扳倒目前U15世界排名第2的14歲新星祝啟慧，終止對戰3連敗。

陳忞昕去年在曼谷青少年挑戰賽曾以2:3敗給U15世界排名第一的松島美空，今天第二度交手，前4局也以4:7、4:7、7:2、6:7落後；陳忞昕第5局雖火力全開，7:0強勢扳回一城，但第6局再度陷入2:6落後，危急時刻她展現強心臟，連續化解4個賽末點後，以7:6扳平戰局，決勝局更打出4:0的開局，最終7:4完成大逆轉。

陳忞昕表示，在局數1:3落後時，教練黃聖盛只叫她不要急，1顆1顆打，第6局2:6的逆境下她也沒有想太多，只覺得被對手連續擦網有些不甘心，還是正常打，決勝局就是放開去打，打得更主動，把節奏掌握在自己手中。

另一名國泰女將彭郁涵在連續擊敗法國的哈查特、日本小將村松心菜後，4強賽以3:4不敵U19世界排名第2的高森愛央，無緣在決賽和陳忞昕上演「台灣內戰」。

U19男單賽事，去年勇奪中國青少年大滿貫賽冠軍的郭冠宏，從16強賽起連續兩場以直落四收拾中國小將于海洋、李和宸，最終在4強賽以2:4不敵剋星南韓好手權赫，苦吞對戰4連敗。

