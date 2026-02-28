自由電子報
體育 棒球 中職

經典賽》澤村賞強投伊藤大海挨轟失2分 日本隊練習賽仍收2連勝

2026/02/28 21:20

伊藤大海。（取自日本隊官方社群媒體X）伊藤大海。（取自日本隊官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰即將開打的世界棒球經典賽，日本隊今天在名古屋萬特力巨蛋與中日龍進行第2場練習賽，去年的澤村賞強投伊藤大海主投3局失2分，日本隊靠著單局5分的攻勢，最後以7比3贏球，收下練習賽2連勝。

首局日本隊靠牧秀悟陽春砲先馳得點。來自日本火腿的強投伊藤大海此戰扛先發，首局被敲2安，接著中日龍強打細川成也敲高飛犧牲打拿1分。2局上日本球星森下翔太擊出陽春砲，但伊藤大海在3局下被中日龍選手辻本倫太郎敲陽春彈追平比數。

日本隊第4局換左投隅田知一郎接替投球，卻遭細川成也敲超前陽春砲，讓日本隊陷入2比3落後。日本隊第5局反攻，坂本誠志郎、小園海斗敲適時安打，牧秀悟在滿壘選保送擠回1分，以及支援日本隊的山本大斗敲關鍵安，幫助日本隊單局攻進5分，奠定勝基。

伊藤大海先發3局被敲3安包含1轟，失掉2分。隅田知一郎1局失1分。日本隊正選國手中，北山亘基後援2局無失分，藤平尚真投1局無失分。

日本隊接下來將迎接經典賽官辦熱身賽，3月2日交手歐力士猛牛，3月3日對戰阪神虎，屆時日本旅美組選手包含道奇日本巨星大谷翔平、小熊鈴木誠也、紅襪吉田正尚、藍鳥岡本和真、白襪村上宗隆等強打，有望上場亮相。

日本隊在本屆經典賽與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊同組，日本武士隊首戰是在3月6日碰上台灣隊。

