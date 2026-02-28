中職》真的不知道「坎南」要來 洪總自嘲：可能球團不敢讓我知道

台鋼雄鷹在六局換場時，在大螢幕宣布簽下「坎南」。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今天在比賽中送給球迷大禮包，當場宣布網羅前富邦悍將洋投布坎南，而在現場大螢幕秀出「坎南」照片時，也帶到休息室的台鋼總教練洪一中一臉驚訝表情；洪總賽後表示，自從在開訓典禮一時嘴快後，就沒有得到任何關於布坎南的消息，還自嘲表示：「可能球團不太敢讓我知道。」

洪總在上月10日開訓典禮時提及季後補強戰力時，透過直播放送出「還有一個布坎南」後，立刻引發軒然大波，還讓當時仍擁有優先議約權的富邦發聲明表達「震驚與不解」。台鋼領隊劉東洋當時也表示這是球團內部訊息傳達的疏失，會依照聯盟規章進行洋將補強，而日前在向富邦球團照會並取得布坎南的離隊同意書後，今天正式宣布延攬他，並將登錄名改為「坎南」。

請繼續往下閱讀...

由於今天現場大螢幕帶到洪總的驚訝表情，他賽後則表示，「我是在跟旁邊的人說，是不是換名字了，從布坎南變成坎南。」洪總表示，球團在這段時間都沒有告訴他任何訊息，「可能我上次說太快，球團不太敢讓我知道。」但他也再次強調，之前確實有跟球團建議布坎南這個投手不錯，如果富邦沒有要續簽，球團可以考慮，結果球團回他「好」，讓他誤會已經簽下來了，才會產生接下來的風波。

對於台鋼簽下坎南，洪總表示以身為總教練而言，「人手當然愈多愈好，但這種外援需要花錢，既然公司願意花錢，我當然是謝謝公司。」

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法