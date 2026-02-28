棒球》不可能打到40幾歲 陽岱鋼坦言已在思考下一步

陽岱鋼。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕「也不可能打到40幾歲，太累了。」39歲的旅日好手陽岱鋼在今天代表新潟天鵝之皇對台鋼雄鷹之戰因雨裁定後，受訪時坦言打球已經20多年，不可能不會累，「當然到這個年紀要做一下準備，看之後下一步怎麼走。」

陽岱鋼今天擔任新瀉先發1棒右外野手，打完3個打席雖未敲安，但他很享受這個過程，還透露，「還好我來之前腳傷已經比較好了，不然我可能會留在日本不能來。」比賽進行到7局上無人出局滿壘時，因現場雨勢未歇而裁定由台鋼以6：2贏球，但陽岱鋼很享受這個過程，「對我來說是很好的回憶。」他連兩年都邀請父母到球場觀戰，畢竟現在二老只能在台灣才有機會看自己比賽。

在賽前去跟台鋼教頭洪一中致意時，陽岱鋼聽到洪總「回台教球」的邀約，表示自己有在思考這個問題，他賽後也跟媒體證實，確定在做下一步的準備，「我現在還是選手身分，這是之後的事，但也要為未來做好準備。」

對於未來是否朝教練之路發展，陽岱鋼並未正面回應，只表示之前也有日本球隊問過自己，「其實對我來說，抉擇很難，要選哪裡，當然會以家庭會主，會開一下家庭會議。」陽岱鋼和妻子謝宛容育有3個小孩，他表示會跟家人討論，也會尊重小孩的想法。

「你什麼時候還可以享受揮擊之後，從本壘跑到一壘的短短20幾公尺，你還有幾個月、還有幾天可以享受。」陽岱鋼說得感性，他還表示今年跟球團要求內、外野都要守，算是對自己到這個年紀的挑戰，「每年都新進很多選手，我也可以造成他們的威脅，讓球隊在競爭之中更好，LEVEL更好，對球隊就是好的事情。」

