網球

網球》三巨頭誰最難打？ 屆退老將蒙菲爾斯點名喬科維奇

2026/02/28 21:13

蒙菲爾斯。（資料照，法新社）蒙菲爾斯。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇老將蒙菲爾斯（Gael Monfils）今年賽季結束後就退休，被問及網壇「三巨頭」中誰最難對付的懷舊話題，這位39歲法國好手直言，迄今仍堅持奮戰沙場的塞爾維亞巨星喬科維奇（Novak Djokovic）當仁不讓。

「當然，對我來說，首選就是Novak 。我從來沒贏過他，如果今年我不得不和他交手，或許就是我最後的機會了。」歷經「三巨頭」全盛時期的蒙菲爾斯，職業生涯最佳ATP男單世界排名曾達第6，並且兩度打入大滿貫4強，但2008年自家法國公開賽輸給瑞士天王費德爾（Roger Federer），2016年美國公開賽則不敵喬科維奇，「他有辦法解決我所製造的所有難題，實在太出色了。當然，他是我們這項運動的傳奇人物，所以沒什麼丟臉的。」

蒙菲爾斯對戰喬帥，迄今為0勝20負。至於和西班牙「蠻牛」 納達爾（Rafael Nadal） 交手，則為2勝14負，「他身體素質極佳，和他隔網對抗非常困難。尤其他是左撇子，擊球能力如此獨特，所以也與眾不同。」此外，單挑費爸的戰績4勝10負，蒙菲爾斯則認為，「他的網球天賦非常出色，思維更快、球技更迅捷。你以為想對他做什麼，他總比你先一步知道，然後就能讓你陷入非常不利的境地。」

屆退的蒙菲爾斯強調，多年來與「三巨頭」交手過程，無疑是難忘的場上回憶，「能和這三位最偉大的傳奇人物比賽，感覺非常棒，從他們身上學到許多東西，對我來說也極其有趣。」

