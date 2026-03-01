自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

世界盃資格賽》台灣男籃今拚相隔13年奇蹟！ 許晉哲：中國有輸不得的壓力

2026/03/01 06:57

許晉哲。（資料照，記者林正堃攝）許晉哲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣男籃今天下午4點將在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段對決中國，力拚2連勝，2013年率隊擊敗中國的前國家隊主帥許晉哲認為，中國絕對不會想在馬尼拉輸第2次，台灣隊必須有多人輪番跳出，才有機會拿下勝利。

根據國際籃總（FIBA）官網，自1987年亞錦賽以來，台灣在FIBA主辦的一級賽事輸了15次，唯一一次贏球就是2013年亞錦賽於菲律賓馬尼拉的亞洲購物中心體育館隊史首度擊敗中國一軍，正好也是今天的比賽場地。

當年率領台灣寫下歷史，許晉哲分析此役勝負關鍵，他指出，中國與南韓隊型完全不同，台灣在禁區不再擁有優勢，必須保護歸化中鋒高柏鎧，以及鞏固籃板，避免讓對手有太多二波得分機會，另外如何限制趙繼偉、趙睿以及廖三寧等突破速度不俗的中國後衛也相當關鍵。

進攻端方面，許晉哲表示，台灣隊身材較矮小反擊必須推得更快，CBA雙衛陳盈駿、林庭謙對中國相當了解，「應該要借重他們兩個跟劉錚在對岸打球的經驗，告訴隊友如何找到突破點，我當時也有讓旅外的球員跟團隊分享，雖然有情蒐，但他們在那裡打了這麼多年，分享經驗還是很重要。」

另外，由於馬建豪前役對決南韓扭傷腳踝，最後由旅日好手游艾喆頂替，總教練圖齊捨棄前鋒譚傑龍，一口氣帶了5名後衛，引發不少球迷討論，許晉哲表示，總教練一定是最清楚球員練球狀況的人，「會選游艾喆一定就是相信他。」

許晉哲分析，雷蒙恩從上一場看來應該會獲得不少出賽時間，4、5號位應該就是由他、高柏鎧、陳冠全、曾祥鈞4個人分這2個位置，游艾喆擁有不俗的傳球視野，能夠創造機會，也可以與高柏鎧配合，「教練就是看誰練球狀況好誰上，這個決定我不意外。」

被問及今晚與中國一戰的「X因子」，許晉哲則說得直白，認為必須像2013年亞錦賽一樣，在不同的時間都有不同的人跳出來，「打中國不是一個人跳出來就可以贏球的。」

許晉哲指出，中國隊有輸不得的壓力，「他們上次輸我們就被說『國恥』，被罵得很慘，球員絕對不敢再輸，一定會上緊百分之一千的發條，想從跌倒的地方再站起來，那我們台灣一定也會想再贏一次，心理層面的對抗也很重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中