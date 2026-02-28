自由電子報
足球

足球》健工盃少足賽 高雄地主分組一挺進淘汰賽

2026/02/28 22:30

Attackers U10首戰5:0大勝藍鵲，以小組第一晉級。（官方提供）Attackers U10首戰5:0大勝藍鵲，以小組第一晉級。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第二天賽程，從U8組的驚天逆轉到U10組的強勢統治與北部勁旅正面交鋒，充分展現基層足球扎實養成與小球員臨場應變能力。

U8組焦點戰由Attackers FC對上小惡魔，從3:1領先到被對手連進3球逆轉，但高雄地主在終場前把握一次門前機會成功扳平比分，雙方最終以4:4握手言和，成為本日最具代表性戰役，Attackers FC以2勝1平戰績驚險卻沉著地拿下分組第一，順利晉級淘汰賽。

U10組別的Attackers FC三戰全勝、攻守俱佳，首戰以5:0大勝藍鵲，壓迫與轉換流暢到位；次戰再以2:0擊退BT閃電羊，後防線組織嚴謹、幾乎未給對手機會。整體而言，Attackers FC不僅進攻火力充沛，防守端同樣穩固，以三戰全勝之姿強勢以小組第一晉級，展現高度競爭力。

同樣U10組別的A組則上演北部強權正面對決，Unity對戰MFA，這兩支全國前八強隊伍碰頭，節奏快速、攻防轉換緊湊。上半場由MFA 率先掌控局面，以2:0取得領先；下半場風雲變色，對手Unity全面反撲，連進4球完成逆轉，最終以4:2奪勝，10號球員侯予宸更完成帽子戲法，成為全場焦點，Unity整體發揮穩定，最終以分組第二之姿挺進淘汰賽。

