體育 籃球 NBA

NBA》打湖人又不能上！「波神」連4戰缺陣 勇士柯學家再談神秘怪病

2026/03/01 08:37

波辛傑斯。（資料照）波辛傑斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在交易大限前送出庫明加（Jonathan Kuminga）換來「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis），然而今天對上湖人之戰，波辛傑斯又無法上場，總教練柯爾（Steve Kerr）也再度提及波辛傑斯的「怪病」，直言並非外界所謠傳的「POTS」。

波辛傑斯加入勇士後，球隊考量他先前的阿基里斯腱傷勢，因而遲遲未讓他亮相，直到2月20日才在和老東家塞爾提克一戰中才出賽。然而他只打一場後又休兵3場，外界流傳他受到心搏過速症候群（POTS）所擾，會導致患者在改變姿勢時心跳加速，並有暈眩情況，長時間站立也會感到不適。

然而先前柯爾曾在《95.7 The Game》節目上透露，他在勇士交易來波辛傑斯後，曾致電老鷹總管薩勒（Onsi Saleh），確認有關波辛傑斯罹患「POTS」的傳聞，但得到的消息是，其實波辛傑斯罹患的並非「POTS」，那只是外界流傳的錯誤資訊，不過他在老鷹確實遭遇醫療團隊難以診斷的症狀。

今天勇湖大戰，勇士總教練柯爾賽前表示，波辛傑斯今天生病所以無法上場，這將是他連續缺席的第4場比賽，「這是我沒辦法解釋的醫學問題。」對此柯爾今天賽前再度提及此事，表示這是一件很愚蠢的過錯，強調他並沒有資格談論這件事。

