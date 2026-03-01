經典賽》永遠記得神鱒被大谷翔平三振那一刻！法官：該改寫劇本了...

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）將引領史上最強美國隊，誓言在經典賽重返榮耀，面對由道奇二刀流巨星大谷翔平率領的衛冕強敵日本武士隊，賈吉內心已經燃起絕對不能輸的意志。

上屆經典賽，美國在時任隊長「神鱒」楚奧特（Mike Trout）被大谷翔平三振之下，畫下遺憾句點，如今賈吉與大谷的大聯盟第一人之爭將搬上世界舞台，賈吉更有機會上演復仇戲碼。儘管無法回憶3年前的當下身在何處，但那次三振的畫面仍歷歷在目，「現在是我們上場改寫劇本的時候了。」

賈吉與洋基隊友貝納（David Bednar）、高德施密特（Paul Goldschmidt）一同代表美國征戰經典賽，3人將先前往亞利桑那州與巨人和洛磯進行熱身賽。小組賽將於美國時間3月6日於休士頓大金公園球場舉行，對手將是巴西。

「我聽別人說，從一開賽就非常有季後賽的氛圍，但也能幫助他們更快進入球季狀態。」賈吉表示，「這會是場激烈的戰爭，畢竟你是在為國征戰。」

賈吉表示，他想要好好享受這段經歷，也期待與哈波（Bryce Harper）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、羅里（Cal Raleigh）與其他球星共度時光，「我真的很興奮，我的心情就像當初我決定加入美國隊一樣。這一定會很有趣，隊友們也都很期待，該是大顯身手的時候了。」

