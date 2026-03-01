自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》永遠記得神鱒被大谷翔平三振那一刻！法官：該改寫劇本了...

2026/03/01 09:05

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）將引領史上最強美國隊，誓言在經典賽重返榮耀，面對由道奇二刀流巨星大谷翔平率領的衛冕強敵日本武士隊，賈吉內心已經燃起絕對不能輸的意志。

上屆經典賽，美國在時任隊長「神鱒」楚奧特（Mike Trout）被大谷翔平三振之下，畫下遺憾句點，如今賈吉與大谷的大聯盟第一人之爭將搬上世界舞台，賈吉更有機會上演復仇戲碼。儘管無法回憶3年前的當下身在何處，但那次三振的畫面仍歷歷在目，「現在是我們上場改寫劇本的時候了。」

賈吉與洋基隊友貝納（David Bednar）、高德施密特（Paul Goldschmidt）一同代表美國征戰經典賽，3人將先前往亞利桑那州與巨人和洛磯進行熱身賽。小組賽將於美國時間3月6日於休士頓大金公園球場舉行，對手將是巴西。

「我聽別人說，從一開賽就非常有季後賽的氛圍，但也能幫助他們更快進入球季狀態。」賈吉表示，「這會是場激烈的戰爭，畢竟你是在為國征戰。」

賈吉表示，他想要好好享受這段經歷，也期待與哈波（Bryce Harper）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、羅里（Cal Raleigh）與其他球星共度時光，「我真的很興奮，我的心情就像當初我決定加入美國隊一樣。這一定會很有趣，隊友們也都很期待，該是大顯身手的時候了。」

賈吉。（取自X）賈吉。（取自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中