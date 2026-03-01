自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》只為美國投1場！老虎塞揚親曝關鍵 美國隊友：畢竟只有7場...

2026/03/01 10:04

史庫柏爾。（資料照，美聯社）史庫柏爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎兩屆塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal）日前透露，他在本屆世界棒球經典賽只會為美國隊投一場先發，對此史庫柏爾也在節目中透露原因。

史庫柏爾預計將在美國時間3月7日先發對上英國隊，之後就會回到老虎春訓，也因此遭到批評；而另一位新科塞揚得主，海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）也只會先發2場。此外，同樣將代表美國出賽的巨人王牌韋伯（Logan Webb），也會投2場比賽。

近期在Podcast節目中，史庫柏爾就經典賽只投1場表達看法：「包括我在內的所有相關人員，都同意只投1場比賽的決定。」他補充，關鍵在於時間點，「如果這項賽事能像冰球一樣在賽季中舉行，為美國隊投2場比賽就完全沒有問題，我會盡可能多投。」

而對於史庫柏爾的決定遭到球迷批評，身為隊友的韋伯也決定替他平反。近期在《Foul Territory》節目中，韋伯說道：「我覺得我在這件事上也受到不公平的對待，但畢竟只有7場比賽，對吧？他們（球迷）沒意識到那只有7場比賽，如果我投2場，史基斯投2場，史庫柏爾投1場，剩下的比賽也都還會有一堆強投可以負責啊！」

