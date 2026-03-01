2026世棒經典賽Live Party 竹縣體育館3/6-3/8熱血應援

新竹縣政府2023年11月曾於新竹縣體育館直播12強賽事。（圖由新竹縣政府提供資料照）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2026世界棒球經典賽即將登場，新竹縣政府將於3月6日至3月8日連續3天，在縣立體育館辦理Live Party轉播活動，重燃2024年民眾齊聚為中華隊12強賽事加油的熱血；縣長楊文科邀請民眾免費入場，一同為中華隊加油應援，感受國際棒球賽事的震撼與激情。

民眾為球賽加油。（圖由新竹縣政府提供）

竹縣府表示，2026世界棒球經典中華隊於C組小組賽出賽，將迎戰手握3屆世界棒球經典賽冠軍並尋求衛冕的日本隊，以及曾於世界棒球12強賽和奧運奪冠的亞洲勁旅韓國隊等多支實力堅強的隊伍。由於各分組前2名才能取得前往美國8強賽的資格，因此場場都是關鍵戰役。

新竹縣政府將於3月6日至3月8日連續3天，在縣立體育館辦理2026世棒經典賽Live Party轉播活動。（圖由新竹縣政府提供）

縣府特別規劃大型螢幕同步轉播，讓縣民在舒適、安全的場館環境中，共同見證精彩時刻。活動期間除現場轉播外，也安排主持人帶動應援氣氛，並邀請慕獅女孩啦啦隊與民眾互動，營造熱烈觀賽氛圍。每日現場準備限量應援小物，前2000名完成活動粉絲專頁按讚者即可獲得加油棒1份，數量有限，送完為止。

楊文科提及，猶記得2024世界棒球12強賽，許多民眾在新竹縣體育館一起為選手應援加油，並見證台灣首次擊敗已在國際賽維持27連勝的日本隊，創下首次在國際一級賽事稱霸的熱血與感動。為了給中華隊最大的支持，縣府今年一樣透過大型轉播活動，讓無法出國觀賽的球迷同步感受賽事熱度，更期望帶動新竹縣體育參與風氣，展現地方支持體育發展的決心與行動。

