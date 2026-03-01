自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》藍鳥66億新王牌初登板！三振經典賽美國隊340轟、363轟重砲

2026/03/01 11:15

席斯。（取自藍鳥隊官方X）席斯。（取自藍鳥隊官方X）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽不敵道奇的藍鳥，休季砸7年2.1億美元（約新台幣65.9億）大約簽下FA投手最大咖席斯（Dylan Cease）。今天席斯在春訓熱身賽開箱，先發1.2局狂飆3次三振。

席斯今迎來披上藍鳥戰袍後首次登板，面對費城人先發，開賽對2024年12強美國隊的大物克勞佛（Justin Crawford）投出保送，接著面對生涯340轟的經典賽美國隊國手史瓦伯（Kyle Schwarber），2好2壞後一顆97.4英哩伸卡球塞進好球帶，主審第一時間判壞球，經捕手挑戰後改判三振。席斯該局再對生涯363轟美國隊國手哈波（Bryce Harper）飆K，沒有失分。

2局上席斯續投又是1K走在前頭，然而2出局後一顆97.4英哩偏低速球被克魯茲（Bryan De La Cruz）逮中，形成中外野方向432英尺大號陽春砲，席斯也退場休息。此役席斯先發1.2局用33球有19顆好球，被敲1支安打就是陽春砲，失掉1分、送出3次三振與1次保送。

連續5年單季飆出200K的席斯，藍鳥初登板就上演拿手好戲，還在春訓調整階段的他也催出最快98.9英哩的球速，狀態極佳。賽後席斯表示：「你總是想給人留下一個好印象，雖然這場比賽不如例行賽那麼重要，但我絕對想留下好的第一印象。」

