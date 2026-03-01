自由電子報
棒球》經典英雄退役倒數 陽岱鋼親揭最後挑戰

2026/03/01 11:20

陽岱鋼。（資料照，記者李惠洲攝）陽岱鋼。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕旅日好手陽岱鋼今年再度隨所屬日職二軍球隊新潟天鵝之皇來台，和台鋼雄鷹進行兩場交流賽，昨他以先發1棒右外野手身分登場，今天則有望重回生涯最初的內野防區，並在受訪時透露，「今年內外野都要練，這也是我主動跟球團說的，我最後的挑戰。」

在2005年日職選秀獲火腿鬥士第1指名，當時原名陽仲壽的陽岱鋼是以內野手身分獲選，在進職棒時也是球隊期待的游擊手人才，卻在2010年起從內野正式轉守外野，並開始以陽岱鋼之名擦亮外野手招牌，生涯累計4座外野手金手套。只是隨著年紀增長，陽岱鋼明年就要滿40歲，也開始思考自己的下一步，這次來台他更首次曝光已在思考退役轉任教練的念頭，除了台鋼總教練洪一中的邀請，之前也有日本球隊在找他。

陽岱鋼過去多次代表台灣隊出征，最為人樂道的就是2013年第3屆經典賽拿下預賽B組MVP的英雄事蹟，如今台灣隊赴日為第6屆經典賽備戰，他再被媒體問及當年風光過往時，則淡然笑說，「都已經是10幾年以前的事了，那時有郭泓志、王建民賢拜帶著我們，對我來說就是很好的回憶。」並表示自己都有觀看小郭賢拜的YOUTUBE頻道，「他很多的說法都很棒，這也是我學習的一部分。」

如今這位經典英雄也有了退役念頭，他並未明確指出會在何時做出決定，只表示現在就是多看、多學，並給了自己今年明確的挑戰目標，就是「內外野都要練」，除了當做最後的挑戰，也希望給後輩帶來刺激，「每年都會新進很多選手，希望我也可以造成他們的威脅，讓球隊在競爭之中變得更好。」

