體育 即時新聞

竹市WBC直播派對3/5登場！應援女孩輪番上陣一同為中華隊加油

2026/03/01 11:32

竹市WBC直播派對3/5登場！應援女孩輪番上陣一同為中華隊加油！（市府提供）竹市WBC直播派對3/5登場！應援女孩輪番上陣一同為中華隊加油！（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕世界棒球經典賽將於5日起開打，本屆賽事的重頭戲是中華隊將於6日18時迎戰曾拿下3座WBC冠軍的日本隊，戰況勢必精彩刺激。為帶起全國棒球迷士氣，新竹市政府將於5日起在後站停車場舉辦直播派對，並規劃多項活動，包含每場次限量加油棒、應援女孩熱血帶動跳等，讓民眾在輕鬆熱鬧的氛圍中，一同為中華隊注入更多勝利能量，一路挺進冠軍賽。

市長高虹安表示，今年竹市WBC直播派對，市府特別邀請應援團女孩隊熱力助陣，由應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場，多位女孩將分別從開場暖場至賽後謝幕全程陪伴球迷。女孩們將於第1、2、8、9局以四人編制炒熱氣氛，第3至第7局採輪番上陣方式，團長的熱血節奏搭配女孩們舞蹈應援，熱度不斷。

此外，8日11時對戰韓國，特別邀請Dragon Beauties小龍女擔任開場應援，由寧寧、張晴、佩霓、小蛙帶來限定開場時段應援舞，號召球迷齊聲為中華隊點燃熱血序章。

教育處長林立生表示，每場次將於現場發放限量加油棒300組，讓現場民眾能夠解放雙手、為中華隊打造滿滿的應援氛圍；另外，民眾可以到「運動i臺灣，竹市i運動」FB粉絲專頁按讚，前200名將獲得美味小點心乙份，希望讓全體球迷以最熱情的掌聲與吶喊，成為中華隊最強而有力的後盾。

教育處補充，中華隊將於5日11時對戰澳洲、6日18時迎戰日本、7日11時對上捷克、8日11時與韓國交手，場場精彩可期；另外，八強賽將於14日或15日舉行，四強賽於16日或17日登場，總冠軍賽則於18日8時開打。市府邀請民眾來到新竹後站停車場，一同見證中華隊奮戰榮耀時刻。

