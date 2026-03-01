經典賽》扛台灣王牌夢！20歲潛力火球男吐心聲 期盼打開大聯盟之路

張峻瑋。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽台灣隊年紀最小的20歲火球男張峻瑋，近期接受日媒《読売新聞オンライン》訪問，表達未來想扛下王牌投手，以及挑戰大聯盟的目標。

效力日職軟銀的張峻瑋，先前在閉門練習賽面對韓職培證英雄，後援2局被敲2安失2分，其中因守備失誤掉1分非自責分，接著再因保送而讓對方擠回1分，最快球速155公里；第2次熱身賽登板則是台日交流賽對軟銀，3局上緊急接替因小腿抽筋緊急退場的鄭浩均，卻控球不穩，先保送栗原陵矢，再被山川穂高敲安失2分，這2分都記在鄭浩均的帳上。

儘管2場熱身賽都掉分，但張峻瑋仍展現絕佳潛力，身為本屆台灣隊最「幼齒」成員，卻抱持著遠大目標。近期張峻瑋接受日媒訪問表示，他將大聯盟視為未來目標，並強調：「經典賽是非常大的機會，我會好好把握，一步一步成長。」

今年將是張峻瑋加入軟銀的第2個球季，育成選手的他雖然在二軍實戰經驗還不多，但二軍監督齊藤和巳給出評價，認為張峻瑋相當有潛力；同時也提到，能有想去親身感受頂尖選手的意識與國際賽氛圍的想法相當重要，「希望他無論如何都能帶回對自己有幫助的收穫。」

除了不服輸的個性，張峻瑋也直言，自己最有威力的武器就是速球，而本屆經典賽也將讓他迅速累積經驗值。張峻瑋立下目標，「希望能成為無論到哪支球隊，都能被稱作王牌的投手。」

