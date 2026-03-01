自由電子報
經典賽》台灣隊熱身賽場地揭密 宮崎「SOKKEN」球場有詩意

2026/03/01 11:35

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕台灣隊昨飛抵日本宮崎，今天中午12點（台灣時間，以下皆同）練球，公辦熱身賽明、後天早上10點分別迎戰歐力士二軍、軟銀鷹二軍，地點都在宮崎市清武綜合運動公園SOKKEN球場，這裡也是日職歐力士的春訓基地。

宮崎SOKKEN球場當初改建時集思廣益命名，當地民眾認為，1799年出生於宮崎縣清武市的知名儒家學者安井息軒（Yasui Sokken），是當地最具代表性名人，因此球場取其名「SOKKEN」。

宮崎市清武綜合運動公園有兩座標準球場、兩座室內練習場，還有一面多功能運動場，SOKKEN球場為主球場，早期是日職讀賣巨人二軍訓練基地，後來韓職斗山熊曾在此春訓，韓華鷹也曾短暫在這裡秋訓，2015年開始歐力士進駐做為春訓基地，同年副球場落成啟用，可滿足一、二軍球員訓練需求。

SOKKEN球場中外野全壘打牆距離122公尺，左、右外野全壘打牆距離皆為100公里，內野為黑土，外野採天然草皮，內野觀眾席容納2840人、外野2660人，總計5500人。

日本除了沖繩，宮崎也是日職球隊春訓大本營，今年有8隊進駐，包括讀賣巨人、廣島、歐力士、軟銀鷹、羅德、西武獅、養樂多、樂天金鷲，韓職則有斗山熊、樂天巨人、SSG登陸者等3隊，日、韓職棒總計11隊在宮崎春訓。

