自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》壽星東契奇發威砍26分 湖人打爆勇士慶祝

2026/03/01 11:59

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客勇士，得利於對方傷病問題嚴重，這一戰打得游刃有餘，全隊投進19顆三分球，壽星東契奇（Luka Doncic）飆出全場最高26分，率隊以129：101終止3連敗。

傷兵滿營的勇士，除了少了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）外，今天主場迎戰湖人，新援波辛傑斯（Kristaps Porzingis）還是未能歸隊。戰力大受傷病影響情況，勇士自開賽陷入苦戰，讓湖人在開局打出10：2攻勢，首節打完已經取得13分領先。

湖人次節火力依舊，最多還曾領先到超過20分，勇士在次節尾聲一度連拿7分，試圖縮小差距，但湖人很快反擊，半場打完依舊以65：47領先。

湖人上半場團隊命中率53%，三分球命中率也達到53%，詹姆斯（LeBron James）今天狀況頗佳，半場包辦20分，今日過27 歲生日的東契奇則是進帳10分；勇士方面，團隊三分球命中率21%不理想，小裴頓（Gary Payton II）拿下10分全隊最高。

東契奇下半場開局連飆兩記三分球也帶動球隊攻勢，而這節勇士還是無法找到限制湖人的方式，被對方打出一波34：25攻勢，奠定勝基。

湖人今天團隊命中率達到53%，5人得分上雙，東契奇繳出26分、6籃板、8助攻，詹姆斯進帳22分、9助攻；桑托斯（Gui Santos）貢獻全隊最高14分，穆迪（Moses Moody）和小裴頓都攻下12分次之

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中