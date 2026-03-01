NBA》壽星東契奇發威砍26分 湖人打爆勇士慶祝

東契奇。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客勇士，得利於對方傷病問題嚴重，這一戰打得游刃有餘，全隊投進19顆三分球，壽星東契奇（Luka Doncic）飆出全場最高26分，率隊以129：101終止3連敗。

傷兵滿營的勇士，除了少了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）外，今天主場迎戰湖人，新援波辛傑斯（Kristaps Porzingis）還是未能歸隊。戰力大受傷病影響情況，勇士自開賽陷入苦戰，讓湖人在開局打出10：2攻勢，首節打完已經取得13分領先。

湖人次節火力依舊，最多還曾領先到超過20分，勇士在次節尾聲一度連拿7分，試圖縮小差距，但湖人很快反擊，半場打完依舊以65：47領先。

湖人上半場團隊命中率53%，三分球命中率也達到53%，詹姆斯（LeBron James）今天狀況頗佳，半場包辦20分，今日過27 歲生日的東契奇則是進帳10分；勇士方面，團隊三分球命中率21%不理想，小裴頓（Gary Payton II）拿下10分全隊最高。

東契奇下半場開局連飆兩記三分球也帶動球隊攻勢，而這節勇士還是無法找到限制湖人的方式，被對方打出一波34：25攻勢，奠定勝基。

湖人今天團隊命中率達到53%，5人得分上雙，東契奇繳出26分、6籃板、8助攻，詹姆斯進帳22分、9助攻；桑托斯（Gui Santos）貢獻全隊最高14分，穆迪（Moses Moody）和小裴頓都攻下12分次之

