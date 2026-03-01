自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊警戒！不讓道奇隊友大谷專美於前 金慧成炸裂大阪巨蛋

2026/03/01 13:42

大谷翔平、金慧成。（路透）大谷翔平、金慧成。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽開打在即，南韓隊今天在大阪京瓷巨蛋進行練習，與日本隊巨星大谷翔平、山本由伸同樣效力道奇的南韓球星金慧成，今天在自由打擊也開轟，維持從春訓熱身賽以來就有的絕佳狀態。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，南韓隊今天起也迎來「完全體」，包含效力老虎的混血好手瓊斯（Jahmai Jones）、巨人「風之孫」李政厚，以及金慧成等大聯盟球星正式會合，南韓隊全體到齊參與訓練。

今天南韓隊在大阪京瓷巨蛋訓練，守備練習時由金慧成站上二壘，太空人惠特科姆（Shay Whitcomb）鎮守三壘，出現好球時廠內也會響起「Nice！」的活力喊聲；而金慧成在自由打擊時，共18次揮棒中敲出3發全壘打，從無跨步打法敲出強勁擊球，甚至將球轟進右外野三樓看台，氣勢相當驚人，連在場邊觀察的隊友也驚呼連連。

同為道奇隊友的大谷翔平，近日在名古屋的萬特利巨蛋進行自由打擊，2月27日展現怪力狂敲11轟、昨天又敲9轟，還把小白球送上左外野第5層看台；而在春訓Live BP（實戰投打練習）砲轟山本由伸的金慧成今天也不遑多讓，展現不輸人的氣勢。

南韓將於3月2、3日分別與阪神、歐力士進行官辦熱身賽，並於5日首戰捷克，7日強碰衛冕軍日本，8日對決台灣上演C組關鍵晉級戰，8日對上澳洲。

