經典賽》前進邁阿密核心關鍵！大聯盟記者向世界介紹台灣隊長陳傑憲

2026/03/01 14:17

陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕在大聯盟各國巨星參與經典賽之際，也有許多鎂光燈焦點以外、來自世界各地、背景迴異的優秀球員。大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）撰文介紹本屆17位最有趣的球星，台灣隊長陳傑憲榜上有名。

克雷爾撰文介紹的17位球星中，陳傑憲壓軸出場，「最後介紹一位如今已是球星的人物，但他的背景或許並非人人熟知。」克雷爾指出，陳傑憲雖然擁有目前中職史上最大約，是2024年12強賽MVP，更肩負台灣隊長重任，但他的成功並非一開始就注定。

克雷爾點出，陳傑憲在青少前時期，一度以為自己能與大聯盟球隊簽約，但最終並未成真。就讀日本高中後，陳傑憲參加2012年日職選秀會卻不幸落選，因此回到台灣業餘聯賽打球，直到2016年才透過選秀進入中職。

「自那時起，他所成就的一切，讓他足以被譽為中職史上獲得最多榮耀的選手之一。」克雷爾列舉陳傑憲生涯至今所拿過的各大獎項，包含台灣大賽冠軍、打擊王、6屆入選明星賽、4屆金手套、2屆最佳10人游擊手，以及3屆最佳10人外野手。最後克雷爾表示，如果台灣隊想晉級8強前進邁阿密，陳傑憲絕對會是核心關鍵。

台灣隊昨天抵達日本宮崎，今天在宮崎SOKKEN球場練球。啟程前，陳傑憲在桃園機場受表示，這是一趟艱難的旅行，背負國人期待，踏上東蛋參加經典賽不是容易的事情，希望大家身負重任拿下最好的成績，「3/10，我們不會在台灣見，就像會長說的。」

