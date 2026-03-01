經典賽》30名台灣戰將首度全員到齊軍容壯盛 曾總吐露心聲

臺灣隊到宮崎清武棒球場備戰經典賽熱身賽。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕WBC經典賽台灣隊30名國手昨天晚上齊聚日本宮崎，今天首度以「完全體」在宮崎SOKKEN球場練球，備戰明、後天的公辦熱身賽。

WBC 30名台灣戰將全員到齊合體，中職、旅外好手各半，徐若熙、古林睿煬、林昱珉、林家正、張育成、鄭宗哲、陳傑憲和「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）都在陣中，被譽為近年最強棒球國家隊。

請繼續往下閱讀...

台灣隊總教練曾豪駒表示，我覺得大家狀況都不錯，當然，旅美選手可能還需要一點時間去調整時差，今天練球大家融入團隊氛圍滿好的。

鄭宗哲。（特派記者陳志曲攝）

孫易磊。（特派記者陳志曲攝）

吳念庭。（特派記者陳志曲攝）

吉力吉撈•鞏冠。（特派記者陳志曲攝）

蔣少宏。（特派記者陳志曲攝）

林家正。（特派記者陳志曲攝）

林凱威（左）與徐若熙（右）。（特派記者陳志曲攝）

張育成。（特派記者陳志曲攝）

李灝宇。（特派記者陳志曲攝）

林維恩。（特派記者陳志曲攝）

江坤宇。（特派記者陳志曲攝）

沙子宸。（特派記者陳志曲攝）

鄭浩均。（特派記者陳志曲攝）

張峻瑋。（特派記者陳志曲攝）

林詩翔。（特派記者陳志曲攝）

莊陳仲敖。（特派記者陳志曲攝）

陳冠宇。（特派記者陳志曲攝）

曾峻岳。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法