體育 2026WBC 最新報導

經典賽》費仔展現怪力！ 轟炸宮崎SOKKEN球場計分板

2026/03/01 14:41

費爾柴德。（特派記者陳志曲攝）費爾柴德。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕WBC經典賽台灣隊30名國手今天首度全員到齊，以「完全體」之姿在SOKKEN球場練球，打擊練習時，台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）展現怪力，將球轟出中外野全壘打大牆，直擊計分板，李灝宇同樣也揮出直擊計分板的大號全壘打，目測飛行距離超過400英尺。

有趣的是，李灝宇把球轟出大牆前，擊成內野界外區高飛球，這球落下後，竟然不偏不倚打斷場邊媒體採訪區護欄，所幸無人被擊中，但已引起台媒一陣騷動，直呼真是太神奇了，經典賽工作人員見狀，連忙拿出新的護欄圍住記者，順便處理掉遭李灝宇毒手的處理掉「斷欄」。

費仔美職生涯從2017年紅人起步，先後歷經響尾蛇、水手、巨人、紅人（回鍋）、勇士、光芒，去年球季結束遭光芒DFA（指定讓渡），後來找到新東家，守護者是他效力的第7隊，大聯盟生涯累計出賽277場，打擊率2成23，OPS攻擊指數6成89，另有18轟、25盜和68分打點。

上一屆經典賽費爾柴德為了投入春訓爭取大聯盟機會，婉拒台灣隊邀請，這次他表態願意為台灣隊打WBC，只是去年季中因傷長期缺陣，只在大聯盟出賽28場，繳出2成16打擊率、0轟的慘淡成績。

去年李灝宇在老虎3A出賽126場，敲出14轟、打下61分打點，發動27次盜壘其中22次成功，打擊率2成43、上壘率3成42、長打率4成06，守二壘54場共474局出現1次失誤，二壘守備率9成95，守三壘60場共510局有9次失誤，游擊守備率9成43。

李灝宇。（特派記者陳志曲攝）李灝宇。（特派記者陳志曲攝）

李灝宇把球轟出大牆前，擊出內野界外區高飛球，這球落下後，竟然不偏不倚打斷場邊媒體採訪區護欄，所幸無人被擊中。（特派記者羅志朋攝）李灝宇把球轟出大牆前，擊出內野界外區高飛球，這球落下後，竟然不偏不倚打斷場邊媒體採訪區護欄，所幸無人被擊中。（特派記者羅志朋攝）

工作人員見狀，連忙拿出新的護欄圍住記者，順便處理掉遭李灝宇毒手的處理掉「斷欄」。（特派記者羅志朋攝）工作人員見狀，連忙拿出新的護欄圍住記者，順便處理掉遭李灝宇毒手的處理掉「斷欄」。（特派記者羅志朋攝）

