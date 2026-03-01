經典賽》首戰對澳洲先發？ 林昱珉：「有可能！」

林昱珉。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本宮崎報導〕旅美左投林昱珉被視為經典賽台灣隊投手群其中一張王牌，外界更推測3月5日首戰澳洲，台灣隊有可能派林昱珉先發、徐若熙中繼，用雙王牌搶下首戰勝利，對於這樣的推測，林昱珉笑說，「還不知道，但，有可能！」他強調，目前離正賽還有一小段時間，還不確定自己投哪一場，先把自己身體狀況調整好，等待總教練和投手教練給我的指令。

2019年U18世界盃林昱珉對澳洲用72球先發6局，只被敲出2支安打，飆出5K，沒有出現保送、無失分拿下勝投。

22歲的林昱珉國際賽資歷洋洋灑灑，從U12、U15、U18、U23世界盃，到杭州亞運、12強賽，大賽經驗豐富，一級國際賽事履歷表還缺經典賽和奧運，他說，打過非常多的國際賽，經典賽是他很想參加卻沒參加過的大賽，「不是因為這個比賽讓我很期待，最主要是我旅外，沒打過中職，很開心身邊的隊友都來自同一個國家，講同一種語言，讓我覺得開心又興奮。」

林昱珉說，經典賽台灣隊陣中滿多U18、U23、亞運、12強賽的隊友，很開心可以跟大家在一起比賽，享受這個當下，這次打經典賽的目標是晉級8強。

林昱珉直到經典賽開打前夕才與台灣隊會合，他表示，一直都有在關注台灣隊，也有跟學長林家正固定聯絡，看得出來整個團隊氣氛都很好，不少隊友12強賽都有遇過，感覺很熟悉。

去年林昱珉在響尾蛇3A先發23場戰績5勝7敗、防禦率6.64、每局被上壘率1.81，101.2局投球送出85K，另有67次四死球。

