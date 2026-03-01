自由電子報
世界盃資格賽》一掃不敵中國陰霾！日本打敗南韓奪第3勝 李賢重轟28分無用

2026/03/01 15:04

李賢重。（取自FIBA官網）李賢重。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕日本隊今在2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段第2戰，靠回歸的歸化中鋒霍金森攻下24分，渡邊雄太也有15分進帳，以78：72力退南韓，李賢重轟下全場最高28分獨木難支。

日韓兩隊都在第一階段拿下2連勝，不過第二階段不約而同都在易帥後吞敗，日本改由琉球黃金國王總教練桶谷大接掌兵符，他在歸化球員人選上換掉霍金森改用自家子弟兵柯克，最後遭中國逆轉，今天霍金森重返戰線。南韓隊迎來史上首位外籍教頭，來自拉脫維亞的馬祖爾茲帶兵首戰踢館台灣兵敗新莊體育館，執教處女秀也沒有開出紅盤。

根據FIBA官網，日本與南韓在FIBA一級國際賽事交手7次，南韓取得5勝，不過上次交手已經要追溯至2017年，值得一提的是，今天適逢南韓紀念1919年三一獨立運動的「三一節」，不少南韓媒體都在報導提及這項巧合。

東道主日本今開賽靠渡邊雄太與霍金森接連得手拉出5：0攻勢，南韓開賽3分半鐘才靠安永俊跳投得手得分開張，隨後李政炫外線破網助隊追平，南韓帶著16：15些微領先進入次節。

第二節雙方持續拉鋸，日本靠霍金森持續輸出，以及西田優大、金近廉節末的三分彈，打完上半場取得42：38反超，日本隊前兩節團隊命中率44.4%，不過外線命中率僅21.43%，霍金森攻下15分、5籃板，南韓隊以李賢重13分最佳。

易籃後南韓持續追分，混血好手丹尼爾上演抄截後連拿4分助隊連拿4分扳平戰局，接著李賢重2罰俱中取得49：47超前，富樫勇樹暫停回來後飆進超前三分彈，兩隊你來我往，劉基相節末連拿4分，助隊帶著55：54優勢進入決勝節。

南韓隊末節延續火力，以7：2攻勢開局擴大領先，日本隊暫停回來靠渡邊雄太連拿5分追近，並靠霍金森得手超前，李賢重倒數2分鐘3罰2中幫助南韓追到69：70，但隨後丹尼爾和李承炫接連發生失誤，讓日本連拿8分超前，成功捍衛主場。

前戰未進入名單的霍金森拿下24分、7籃板，渡邊雄太貢獻15分、7籃板，西田優大進帳12分。

南韓在沒有歸化且主力長人缺陣下連兩戰都遭對手的歸化球員壓制，吞下2連敗，李賢重此役打了36分鐘拿28分、11籃板，劉基相挹注11分，安永俊10分作收。

霍金森回歸戰線。（取自FIBA官網）霍金森回歸戰線。（取自FIBA官網）

南韓隊客場不敵日本吞第2敗。（取自FIBA官網）南韓隊客場不敵日本吞第2敗。（取自FIBA官網）

日本隊捍衛主場。（取自FIBA官網）日本隊捍衛主場。（取自FIBA官網）

