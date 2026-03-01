自由電子報
桌球

WTT大滿貫》激戰6局復仇莫雷加德挺進決賽 林昀儒締造生涯大滿貫最佳戰績

2026/03/01 15:16

林昀儒在男單四強賽力退瑞典一哥莫雷加德，首度闖進決賽。（取自WTT官網）林昀儒在男單四強賽力退瑞典一哥莫雷加德，首度闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的「沉默刺客」林昀儒今天在2026年WTT新加坡大滿貫賽男單4強，以4:2力退世界排名第5的瑞典「六角戰士」莫雷加德，首度闖進大滿貫賽男單決賽，締造台灣球員最佳紀錄，今晚8點將和世界球王王楚欽和法國「眼鏡弟」F.勒布朗的勝方爭奪冠軍。

24歲的林昀儒生涯和莫雷加德交手以5勝1負佔上風，但最近一次在去年香港WTT年終賽8強戰，小林在局數2:0領先下連丟4局遭逆轉，吞下對戰首敗。

這次新加坡大滿貫賽，林昀儒延續年初奪下杜哈冠軍賽男單冠軍的氣勢，一路以直落三收拾法國新秀巴德特、瑞典老將卡爾森和中國新生代好手向鵬，直到8強面對德國好手法蘭吉斯卡才失掉1局。名列第5種子的莫雷加德昨晚在8強戰首度對決20歲的中國新星陳垣宇，在局數3:0的絕對優勢下被對手逼進決勝局才以4:3脫困。

今天再度交鋒，首局林昀儒在3:4落後下打出一波7:1的強攻反超比分，11:7先馳得點；次局，小林克服5:8落後，在9:10逆境下化解1個局點後，14:12後來居上。

林昀儒在第3局再度展現追分能力，在開局2:5落後下連拿5分反超比分，還逼出對手的暫停，隨後在10:9聽牌時，雖然被對手幸運的擦網球逃過局點，仍有驚無險以12:10拿下。

球風華麗的莫雷加德從第4局展開絕地大反攻，不但加快節奏，也靠著落點變化不斷攻城掠地，以11:5、11:7連追2局。關鍵第6局，小林在7:3領先下連丟5分，以7:8被反超，但決勝時刻他很快回穩，靠著發球和犀利的發球搶攻連拿4分，11:8完成甜蜜的復仇。

